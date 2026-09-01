De la Espriella lidera consejo de seguridad desde Cúcuta tras atentado: “Aquí nadie se acobarda”

El presidente Abelardo De la Espriella, acompañado de la cúpula militar y autoridades locales, adelanta en Cúcuta un consejo de seguridad luego del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

“Aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia, por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal”, afirmó el jefe de Estado.

El balance del atentado terrorista perpetrado la noche del lunes, por integrantes del ELN, según las primeras pesquisas, es de un civil muerto, once heridos y graves afectaciones físicas a la infraestructura policial y alrededores.

En contexto: Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

El jefe de Estado agregó que bajo su Gobierno no se va a “permitir” que “los mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también. Así que, con total precisión, los vamos a enfrentar bombarderos”.

Agregó: “Estoy firme por este departamento, y aquí voy a estar en quince días, revisando cuáles son los avances, porque este es un gobierno de recursos y de verdaderas, este es un gobierno de resultados”.

El Gobierno Nacional ratificó su decisión de responder con la máxima capacidad operativa del Estado frente a las amenazas de los grupos armados ilegales que afectan la seguridad del departamento y su área metropolitana.

La instrucción presidencial impartida a la Fuerza Pública es no dar tregua a quienes atenten contra la integridad y la vida de los ciudadanos.

En la reunión participaron el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora, además de los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, junto con autoridades locales.

Durante el encuentro, la cúpula de seguridad reafirmó que las Fuerzas Militares y la Policía mantendrán una actuación articulada y coordinada para enfrentar los focos de violencia y neutralizar a las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Como parte de las decisiones adoptadas, las autoridades anunciaron un incremento de los controles institucionales en el territorio y el fortalecimiento de las operaciones encaminadas a ubicar y capturar a los principales cabecillas de las organizaciones criminales.