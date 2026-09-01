Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

De la Espriella lidera consejo de seguridad desde Cúcuta tras atentado: “Aquí nadie se acobarda”

El atentado con carro bomba deja hasta el momento un civil muerto, 11 heridos y graves afectaciones físicas a la infraestructura policial de la estación de Los Patios, Norte de Santander.

  • El jefe de Estado junto a los ministros Rodrigo Lara (Interior) y el general (r) Jorge Eduardo Mora López (Defensa). Foto: Fuerzas Militares
    El jefe de Estado junto a los ministros Rodrigo Lara (Interior) y el general (r) Jorge Eduardo Mora López (Defensa). Foto: Fuerzas Militares
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

El presidente Abelardo De la Espriella, acompañado de la cúpula militar y autoridades locales, adelanta en Cúcuta un consejo de seguridad luego del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

“Aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia, por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal”, afirmó el jefe de Estado.

El balance del atentado terrorista perpetrado la noche del lunes, por integrantes del ELN, según las primeras pesquisas, es de un civil muerto, once heridos y graves afectaciones físicas a la infraestructura policial y alrededores.

En contexto: Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

El jefe de Estado agregó que bajo su Gobierno no se va a “permitir” que “los mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también. Así que, con total precisión, los vamos a enfrentar bombarderos”.

Agregó: “Estoy firme por este departamento, y aquí voy a estar en quince días, revisando cuáles son los avances, porque este es un gobierno de recursos y de verdaderas, este es un gobierno de resultados”.

El Gobierno Nacional ratificó su decisión de responder con la máxima capacidad operativa del Estado frente a las amenazas de los grupos armados ilegales que afectan la seguridad del departamento y su área metropolitana.

La instrucción presidencial impartida a la Fuerza Pública es no dar tregua a quienes atenten contra la integridad y la vida de los ciudadanos.

En la reunión participaron el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora, además de los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, junto con autoridades locales.

Durante el encuentro, la cúpula de seguridad reafirmó que las Fuerzas Militares y la Policía mantendrán una actuación articulada y coordinada para enfrentar los focos de violencia y neutralizar a las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Como parte de las decisiones adoptadas, las autoridades anunciaron un incremento de los controles institucionales en el territorio y el fortalecimiento de las operaciones encaminadas a ubicar y capturar a los principales cabecillas de las organizaciones criminales.

“Desde Norte de Santander, junto al señor presidente de la República, el ministro de Defensa, general Mora, y la cúpula militar y policial, adelantamos un consejo de seguridad para definir acciones contundentes. La orden es clara: no daremos tregua a quienes amenazan la seguridad. Las Fuerzas Militares y la Policía actuarán con firmeza”, afirmó el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias David y alias Nay o ‘Nike’ estarían vinculados con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.

Los investigadores también los relacionan con el atentado perpetrado el pasado primero de agosto contra el comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, donde resultaron heridos 12 policías y tres civiles y murió un canino de la institución.

Lea también: Carro bomba frente a estación de Policía en Los Patios habría sido ejecutado por el ELN

El nivel de interés de las autoridades sobre estos dos hombres se refleja en las recompensas que pesan sobre ellos. Por alias ‘David’ se ofrecen hasta $800 millones, mientras que por información que permita ubicar y capturar a ‘Nay’ o ‘Nike’ hay una recompensa de hasta $150 millones.

La investigación busca establecer ahora cómo fue ejecutado el nuevo ataque y cuál fue el papel específico de cada integrante de la estructura.

El atentado ocurrió después de las 11 de la noche, cuando un taxi cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía de Los Patios.

Conozca: Estos son los 4 jefes terroristas muertos en operaciones militares por orden de De la Espriella

La explosión provocó un incendio, afectó viviendas, locales comerciales y vehículos y ocasionó interrupciones en el servicio de energía.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Quién sería responsable del atentado con taxi bomba en Los Patios?
Las primeras pesquisas señalan a integrantes del ELN como presuntos responsables del atentado ocurrido en Los Patios, Norte de Santander.
¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el atentado de Los Patios?
El balance reportado es de un civil muerto y once personas heridas, además de graves daños en la infraestructura de la Policía y sectores aledaños.
¿Qué medidas anunció el Gobierno tras el atentado en Los Patios?
El Gobierno anunció un aumento de los controles institucionales en el territorio y el fortalecimiento de las operaciones para localizar y capturar a los principales cabecillas de las organizaciones criminales que operan en la región.
¿Qué orden dio el presidente Abelardo De la Espriella a la Fuerza Pública?
El presidente ordenó a la Fuerza Pública no dar tregua a los grupos armados ilegales que atenten contra la vida y la integridad de los ciudadanos y responder con la máxima capacidad operativa del Estado.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos