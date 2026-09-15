Abelardo de la Espriella figura en el podio de los presidentes con mayor aprobación de toda Latinoamérica, según encuesta CB Global Data

A un poco más de un mes desde su llegada a la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, logró posicionarse como uno de los tres mandatarios con mayor aprobación en toda Latinoamérica.
Así lo reveló la más reciente clasificación de septiembre de 2026 elaborada por la firma argentina CB Global Data, donde el líder del movimiento político Defensores de la Patria alcanzó el tercer lugar de la lista continental.
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El mandatario colombiano, de 48 años, y quien fundó el movimiento político Defensores de la Patria en 2024, escaló desde la cuarta casilla que ocupaba en agosto, consolidando una imagen positiva del 53.6% frente a un 41.6% de valoración negativa.
En el desglose de su favorabilidad, un 36.1% de los consultados calificó su gestión como “muy buena” y un 17.5% como “buena”. En la acera opuesta, el 26% de los encuestados la describió como “mala” y un 15.6% como “muy mala”.