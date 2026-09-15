Ya es oficial: De la Espriella aceptó renuncia de Viviane Morales y posesionó a Myriam Hoyos como ministra de Educación

Tras el anuncio de la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, el presidente Abelardo de la Espriella ya oficializó el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos y la posesionó como la nueva líder de esa cartera.

La renuncia de Morales se dio por una razón personal. Según le contó la abogada a la revista Semana, esta decisión la tomó debido a una emergencia médica grave que afectó a su hija menor, Sara. Mientras atendía sus labores tras el terremoto del 10 de agosto, le llegó un mensaje de su hija diciendo que estaba en urgencias por ver doble.

Debido a eso, la abogada habló con el mandatario vía telefónica. “Una ministra es reemplazable, una mamá no”, fue lo que le contestó De la Espriella a su amiga personal, quien dejaba el cargo de ministra de Educación.

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Ahora, tal como se había anunciado el pasado 2 de septiembre, por medio del Decreto 1395 del 15 de septiembre de 2026 la también abogada, Ilva Myriam Hoyos Castañeda ya asumirá el cargo de ministra de Educación.

Similar a lo que sucedió con Morales, Hoyos llega generando polémica por su perfil y las batallas religiosas que ha librado al frente de cargos públicos. La jurista fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en la era de Alejandro Ordóñez y era parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.