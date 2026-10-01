Caso Christa Pike: fallida ejecución en Tennessee reaviva llamados para abolir la pena de muerte por el crimen de 1995

Un fallido intento de ejecución en Estados Unidos, que dejó con vida a una mujer tras dos inyecciones letales, reavivó el jueves llamados para que el estado de Tennessee elimine la pena de muerte.
Christa Pike, de 50 años, fue hospitalizada luego de que fracasara la aplicación de la pena capital el miércoles por la noche. Un día después, su estado de salud se desconocía y las autoridades de Tennessee no explicaron cómo logró sobrevivir a dos dosis letales de pentobarbital.
Robin Maher, directora del observatorio especializado Death Penalty Information Center (DPIC), referencia en Estados Unidos, declaró a la prensa que “no hay precedentes” de un caso así.
Lea también: “Viva y roncando”: Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee