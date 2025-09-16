Juez rechazó nuevo juicio a los hermanos Menéndez por el asesinato de sus padres: seguirán en prisión

Lyle y Erik Menéndez, quienes cumplen más de tres décadas en prisión por el asesinato de sus padres en una lujosa mansión de Beverly Hills, en California (EE. UU.), perdieron su apuesta por un nuevo juicio.
El fallo emitido por un juez de Los Ángeles la noche del lunes es el más reciente golpe a la mediática campaña de los hermanos Menéndez, a quienes también se les negó su pedido para salir en libertad condicional en agosto.
Los Menéndez, cuyo caso fue abordado en un documental y una miniserie de Netflix, habían argumentado que la nueva evidencia relacionada con el supuesto abuso sexual que sufrieron a manos de su padre ameritaba un nuevo juicio.