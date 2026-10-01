“Viva y roncando”: Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee

Una mujer de Tennessee, Estados Unidos, que había sido condenada a la pena capital por asesinato sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada este jueves 1 de octubre, anunciaron sus abogados, dando cuenta de la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses.
Horas antes, la Corte Suprema estadounidense había dado luz verde para que Christa Pike, de 50 años, se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años. Pero la ejecución no funcionó.
“Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró al diario New York Times Robin Maher, directora de la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte: “No hay precedentes”, insistió.
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