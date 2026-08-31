¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado?

Colombia y Japón buscan darle un nuevo impulso al Acuerdo de Asociación Económica (EPA), cuya negociación comenzó en 2012 y permanece sin firma. El gobierno de Abelardo De la Espriella busca avanzar en la agenda comercial y, al mismo tiempo, atraer inversión japonesa en sectores estratégicos.
El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, viajó a Tokio y sostuvo reuniones con representantes de Toshiba, Toyota y Mazda para explorar oportunidades en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología.