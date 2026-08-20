Estados Unidos y Colombia negociarán arancel cero para exportaciones tras el terremoto

El Gobierno estadounidense de Donald Trump buscará negociar un arancel del 0 % con Colombia, en medio de la emergencia económica y humanitaria provocada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), a través de su representante, Jamieson Greer, indicó que ya sostuvo una reunión con el ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín.

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En ese encuentro hablaron sobre la situación que atraviesa el país suramericano tras la reciente llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, además de la intención de fortalecer los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

“El terremoto ha representado un desafío difícil y prematuro para la presidencia de De la Espriella. En la USTR, estamos comprometidos con fortalecer nuestros vínculos económicos y comerciales, incluso mediante la negociación rápida de un Acuerdo de Comercio Recíproco, y confío en que lograremos grandes avances trabajando junto al ministro Gómez Amín y su equipo”, se lee en una publicación de la entidad.