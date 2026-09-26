Federico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella se reunieron para hablar de Afinia, ¿habrá intervención?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió este sábado en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella para abordar la situación de Afinia, filial de EPM en la costa Caribe. La agenda incluyó temas relacionados con seguridad, el fenómeno de El Niño y proyectos conjuntos entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín.

Siga leyendo: Abelardo de la Espriella anuncia Bloque de Seguridad Urbana para Santa Marta: habrá más patrullajes y vigilancia aérea

Según Gutiérrez, se analizaron soluciones de corto y largo plazo para Afinia, que llegó a su máxima capacidad financiera y requeriría $1,2 billones para finalizar este año. El alcalde explicó que la empresa enfrenta pérdidas asociadas a la evasión de pagos, el robo de energía y la cultura de no pago en los departamentos donde presta el servicio. Según sus cifras, Afinia factura $100 y recauda $57.

Gutiérrez señaló que EPM ha invertido $3,2 billones en Afinia y que la empresa pierde $1,5 billones al año. Sin embargo, aseguró que las inversiones han permitido mejorar el servicio y reducir los cortes de energía en la región Caribe.