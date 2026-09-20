Estas son las cinco cartas que se juega el Gobierno en el Congreso; ¿son viables?

Cuando fue designado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que la agenda legislativa del nuevo Gobierno sería “escueta”, porque no eran “grandes reformadores”. Un mes después de la posesión, parece que las cosas cambiaron.
Aunque todavía no hay fecha para presentar todo el paquete, los ministerios ya organizan qué proyectos llevarán al Congreso, y según un documento del Ministerio del Interior al que tuvo acceso este diario, hay de todo. Algunas iniciativas son casi simbólicas, como el acto legislativo que haría de Barranquilla la capital alterna del país. Otras buscan cambios de fondo.
El Gobierno llega con el viento a favor. La coalición en el Congreso le aprobó sin mayores reparos un presupuesto de $634,9 billones, una cifra que sorprendió a varios parlamentarios por ser $59 billones más alta que el anterior; pero aun así pasó.
También logró un Consejo Nacional Electoral en el que la oposición quedó con solo dos sillas. Según las cuentas de este medio, en el Senado se opondrían unos 30 congresistas, frente a 63 a favor y 9 independientes. En la Cámara serían 47 de oposición, 127 del Gobierno y unos 9 independientes. Estas cifras no son absolutas y pueden variar según cada proyecto, su trámite en comisión y los ánimos de los parlamentarios.
Con ese respaldo, estas son las cinco cartas prioritarias que pondrá sobre la mesa De la Espriella en los próximos días.