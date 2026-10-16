Las viviendas turísticas crecen 24 veces más que los alojamientos tradicionales en Colombia

La oferta de alojamiento turístico en Colombia está cambiando a un ritmo que plantea nuevos desafíos para la hotelería tradicional. Entre 2019 y agosto de 2026, el número de viviendas turísticas registradas en el país aumentó 561,9%, mientras que los establecimientos de alojamiento crecieron 23,1%. Esta diferencia coincide con un periodo de deterioro de los ingresos, la ocupación y el empleo en los hoteles.
El fenómeno quedó documentado en el Informe Trimestral de Dinámica Sectorial: Turismo, realizado por Corficolombiana. En el apartado sobre el comportamiento reciente de la actividad, la firma señala que las viviendas turísticas “captaron la mayor parte del auge del turismo en los últimos años”, aunque advierte que esta modalidad ya comienza a mostrar señales de moderación durante 2026.
Las cifras del Registro Nacional de Turismo permiten dimensionar la transformación. El número de viviendas turísticas pasó de alrededor de 11.000 en 2019 a cerca de 74.000 en agosto de 2026. En contraste, los establecimientos de alojamiento tradicionales aumentaron de aproximadamente 16.000 a 20.000 en el mismo periodo.
En otras palabras, mientras la oferta tradicional tuvo un crecimiento cercano a una cuarta parte, las viviendas turísticas multiplicaron varias veces su presencia en el mercado. La expansión de alternativas ofrecidas a través de plataformas como Airbnb ha ampliado las opciones para los viajeros y la competencia por captar la demanda de alojamiento.
Sin embargo, el informe no atribuye el deterioro hotelero exclusivamente a esta competencia. También identifica el incremento de los costos laborales, la apreciación del peso colombiano y la evolución desigual del turismo nacional e internacional como factores que están presionando la actividad.
Le puede interesar: Medellín fue el motor de Airbnb en Antioquia: generó $435.000 millones para anfitriones en 2025