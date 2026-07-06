Gobierno endurece reglas para Airbnb, viviendas turísticas y hoteles con nuevo proyecto de decreto

Luego de que varios gremios del sector turístico encendieran las alarmas y solicitaran replantear de fondo el enfoque regulatorio propuesto, el Ministerio de Comercio volvió a publicar para comentarios, hasta el próximo 11 de julio, el proyecto de decreto que modificaría parcialmente el régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT).
La iniciativa, que busca actualizar las reglas del sector, fortalecer la transparencia en la prestación de los servicios turísticos y combatir la informalidad, ratifica que el RNT seguirá siendo un requisito obligatorio y previo para cualquier persona natural o jurídica que desee operar legalmente como prestador de servicios turísticos en Colombia.
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Además de mantener esta exigencia, el proyecto incorpora nuevas obligaciones para los operadores de plataformas digitales, endurece los requisitos para las viviendas turísticas y actualiza las condiciones que deben cumplir hoteles y demás prestadores del sector.
Uno de los principales objetivos de la propuesta es reducir la informalidad mediante mayores controles, el intercambio de información con las autoridades y la verificación permanente de quienes ofrecen servicios turísticos.