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Gobierno endurece reglas para Airbnb, viviendas turísticas y hoteles con nuevo proyecto de decreto

El Ministerio de Comercio publicó nuevamente para comentarios un proyecto de decreto que fortalece el Registro Nacional de Turismo (RNT), e impone nuevas obligaciones a plataformas digitales, viviendas turísticas y hoteles.

  • El proyecto incorpora nuevas obligaciones para los operadores de plataformas digitales, endurece los requisitos para las viviendas turísticas y actualiza las condiciones que deben cumplir hoteles y demás prestadores del sector. Foto: Cortesía
    El proyecto incorpora nuevas obligaciones para los operadores de plataformas digitales, endurece los requisitos para las viviendas turísticas y actualiza las condiciones que deben cumplir hoteles y demás prestadores del sector. Foto: Cortesía
  • Como parte de las obligaciones de operación, las viviendas turísticas deberán diligenciar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), documento utilizado por el Gobierno para recopilar información estadística sobre el sector. Foto: Camilo Suárez
    Como parte de las obligaciones de operación, las viviendas turísticas deberán diligenciar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), documento utilizado por el Gobierno para recopilar información estadística sobre el sector. Foto: Camilo Suárez
  • Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de decreto es la implementación de controles especiales para los hoteles ubicados en zonas específicas de Cartagena de Indias, entre ellas Isla Fuerte, Islas del Rosario, Barú y otros sectores insulares. Foto: Cortesía
    Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de decreto es la implementación de controles especiales para los hoteles ubicados en zonas específicas de Cartagena de Indias, entre ellas Isla Fuerte, Islas del Rosario, Barú y otros sectores insulares. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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Luego de que varios gremios del sector turístico encendieran las alarmas y solicitaran replantear de fondo el enfoque regulatorio propuesto, el Ministerio de Comercio volvió a publicar para comentarios, hasta el próximo 11 de julio, el proyecto de decreto que modificaría parcialmente el régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT).

La iniciativa, que busca actualizar las reglas del sector, fortalecer la transparencia en la prestación de los servicios turísticos y combatir la informalidad, ratifica que el RNT seguirá siendo un requisito obligatorio y previo para cualquier persona natural o jurídica que desee operar legalmente como prestador de servicios turísticos en Colombia.

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Además de mantener esta exigencia, el proyecto incorpora nuevas obligaciones para los operadores de plataformas digitales, endurece los requisitos para las viviendas turísticas y actualiza las condiciones que deben cumplir hoteles y demás prestadores del sector.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es reducir la informalidad mediante mayores controles, el intercambio de información con las autoridades y la verificación permanente de quienes ofrecen servicios turísticos.

Nuevas obligaciones para las viviendas turísticas: RNT individual y autorización de la copropiedad

El proyecto clasifica las viviendas turísticas como una modalidad de servicio de alojamiento turístico, por lo que deberán cumplir una serie de requisitos específicos para operar.

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Entre los cambios más importantes figura la obligación de que cada vivienda o unidad privada de alojamiento cuente con un Registro Nacional de Turismo individualizado.

Cuando el inmueble haga parte de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, será obligatorio demostrar que el reglamento autoriza expresamente la prestación del servicio de alojamiento turístico. Esta autorización podrá acreditarse mediante el reglamento de propiedad horizontal o con una certificación expedida por el administrador de la copropiedad.

Asimismo, cuando quien explote comercialmente la vivienda no sea su propietario, deberá declarar, bajo la gravedad de juramento, que cuenta con la autorización del dueño del inmueble para desarrollar esta actividad.

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El decreto también establece que no podrán inscribirse en el RNT establecimientos que, en una misma dirección, desarrollen actividades de alojamiento por horas.

Como parte de las obligaciones de operación, las viviendas turísticas deberán diligenciar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), documento utilizado por el Gobierno para recopilar información estadística sobre el sector.

Plataformas como Airbnb deberán verificar el RNT y retirar anuncios irregulares

El borrador también incorpora nuevas responsabilidades para las plataformas electrónicas o digitales que permiten buscar, contactar, reservar o pagar servicios turísticos mediante el cobro de una comisión o tarifa.

Como parte de las obligaciones de operación, las viviendas turísticas deberán diligenciar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), documento utilizado por el Gobierno para recopilar información estadística sobre el sector. Foto: Camilo Suárez
Como parte de las obligaciones de operación, las viviendas turísticas deberán diligenciar la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), documento utilizado por el Gobierno para recopilar información estadística sobre el sector. Foto: Camilo Suárez

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Estas empresas deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Turismo. En caso de estar domiciliadas en el exterior, la inscripción deberá realizarse a través de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Entre las principales obligaciones se encuentra exigir que todos los prestadores exhiban un número de RNT vigente y mostrarlo de manera visible, destacada y en la parte superior derecha de cada anuncio publicado en la plataforma.

Igualmente, las plataformas deberán retirar o impedir la publicación de ofertas de viviendas turísticas que no exhiban el RNT, cuyo registro esté suspendido o vencido, o cuya información no coincida con la del prestador inscrito.

El proyecto también las obliga a suministrar información a las autoridades colombianas para tres propósitos específicos:

Elaboración de estadísticas sobre duración de las reservas, origen de los turistas y valor promedio de las noches contratadas.

Actividades de inspección, vigilancia y control para identificar prestadores y transacciones relacionadas con la informalidad.

Fiscalización tributaria, entregando la información que soliciten la Dian o Fontur sobre las operaciones realizadas.

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Adicionalmente, las plataformas deberán verificar cada seis meses que todos los prestadores anunciados mantengan activo su RNT.

Administradores de edificios y Policía de Turismo tendrán mayor capacidad de control

Como parte de la estrategia para combatir la informalidad, el borrador de decreto otorga nuevas facultades a los administradores de propiedad horizontal.

Estos podrán reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio aquellos inmuebles donde se presten servicios de vivienda turística sin la autorización contemplada en el reglamento de propiedad horizontal o sin contar con un Registro Nacional de Turismo vigente.

El texto también prevé que la Policía de Turismo apoye las investigaciones relacionadas con personas o establecimientos que operen servicios turísticos sin tener un RNT activo.

Hoteles tendrán reglas específicas sobre registro, operación y sanciones

El proyecto incorpora a los hoteles dentro de la categoría principal de establecimientos de alojamiento turístico y actualiza las condiciones para su inscripción y funcionamiento.

Los hoteles seguirán obligados a inscribirse en el RNT antes de iniciar operaciones, al ser considerados prestadores de servicios turísticos.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de decreto es la implementación de controles especiales para los hoteles ubicados en zonas específicas de Cartagena de Indias, entre ellas Isla Fuerte, Islas del Rosario, Barú y otros sectores insulares. Foto: Cortesía
Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de decreto es la implementación de controles especiales para los hoteles ubicados en zonas específicas de Cartagena de Indias, entre ellas Isla Fuerte, Islas del Rosario, Barú y otros sectores insulares. Foto: Cortesía

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Una de las novedades consiste en que los hoteles que operen restaurantes o desarrollen eventos dentro del mismo establecimiento no necesitarán realizar un registro adicional por estas actividades, ya que su inscripción como hotel cubrirá esos servicios complementarios.

Ciudades tendrán verificaciones adicionales para algunos hoteles

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de decreto es la implementación de controles especiales para los hoteles ubicados en zonas específicas de Cartagena de Indias, entre ellas Isla Fuerte, las Islas del Rosario, Barú y otros sectores insulares.

En estos casos, la Cámara de Comercio deberá verificar con la Alcaldía Distrital que el establecimiento cuente con el uso del suelo correspondiente para desarrollar actividades hoteleras.

Suspensión automática del RNT y cierre temporal por incumplimientos

El proyecto también endurece las medidas de control sobre los establecimientos de alojamiento turístico.

Los hoteles deberán exhibir en un lugar visible para el público su certificado de RNT activo.

Además, el incumplimiento en el diligenciamiento de la Tarjeta de Registro de Alojamiento podrá dar lugar a sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, el borrador dispone que, si un hotel no renueva anualmente su Registro Nacional de Turismo, este será suspendido de manera automática y las autoridades podrán ordenar el cierre temporal del establecimiento hasta que regularice su situación.

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Cotelco respalda el proyecto y pide fortalecer el cumplimiento de la ley

Para José Andrés Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la publicación de este borrador representa un paso importante para fortalecer la formalidad en el sector turístico.

”Para nosotros, desde Cotelco, es muy importante que se publique este borrador de decreto, precisamente porque responde al objetivo que ya ha manifestado el Ministerio de corregir las fallas existentes y garantizar que se cumpla la ley y la normatividad en el marco de lo que hoy habilita el RNT en el país”, afirmó Duarte.

El dirigente gremial sostuvo que el RNT no puede convertirse en un simple requisito formal mientras existan prestadores que operan sin cumplir las obligaciones legales.

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”La entrega del registro no puede seguir siendo simplemente una fachada, donde buena parte de los prestadores de servicios turísticos operan sin cumplir con las exigencias de la ley, no solo de la Ley 300, sino de un amplio conjunto de normas, incluida la más reciente, la Ley 2068, que también establece obligaciones”, señaló.

Según Duarte, el cumplimiento de estas disposiciones contribuye tanto al desarrollo del sector como a la protección de quienes participan en la actividad turística.

”Estas obligaciones garantizan no solo un crecimiento y un desarrollo sostenible del turismo, sino también la seguridad de los turistas nacionales e internacionales. Asimismo, contribuyen a la seguridad de los residentes, un aspecto fundamental dentro de una visión mucho más integral de un ecosistema que tiene en cuenta a los prestadores de servicios, a quienes hoy viajan por el país como turistas nacionales o internacionales y, de manera muy especial, a la ciudadanía”, explicó.

El presidente de Cotelco agregó que el gremio espera que el proceso regulatorio continúe avanzando una vez concluya la etapa de comentarios del proyecto.

“Sin duda, para nosotros esto es un avance que merece ser reconocido y esperamos que este proceso continúe, como ya lo ha manifestado el Ministerio, no solo con la publicación de este decreto, sino también en los distintos escenarios en los que se ha venido abordando este tema, que es fundamental para el desarrollo del turismo en nuestro país”, concluyó.

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