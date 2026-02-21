x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

“Las estructuras criminales merecen guarapazos de Fuerza Pública, no tarimazos”: Fico tras reunión con Ministro de Defensa

A la fecha, la capital antioqueña presenta disminución en delitos de alto impacto. Conozca todos los detalles.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en compañía del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, tras la reunión que se llevó a cabo en la capital antioqueña. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
hace 37 minutos
Este sábado 21 de febrero en Medellín se llevó a cabo una reunión estratégica de seguridad, con autoridades locales y nacionales, en la cual la Alcaldía pidió más respaldo del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen.

En la cita participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el alcalde Federico Gutiérrez; el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello; el secretario de Seguridad de Antioquia Luis Eduardo Martínez, y otros representantes de carácter nacional y regional para evaluar cómo ha sido el avance del orden público y qué materias hay aún pendientes por reforzar.

Lea más: A la cárcel quienes habrían atentado contra la vida de un adulto mayor durante hurto en Medellín

Uno de las conclusiones principales tras el encuentro, es que en la capital antioqueña durante este 2026 hay una disminución en delitos de alto impacto: en extorsión (-63 %), en hurto a residencias (-61 %), hurto de motocicletas (-59 %), hurto a establecimientos comerciales (-55 %), lesiones personales (-32 %) y violencia intrafamiliar (-13 %).

Si bien hay datos alentadores que evidencian el trabajo y la intervención de la Fuerza Pública en Medellín, el máximo mandatario local enfatizó en la importancia de combatir el crimen de frente, sin escrúpulos y con determinación, pues es la única forma de erradicarlo y la manera adecuada de enfrentar a los delincuentes.

“Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapazos de parte de la Fuerza Pública. Aquí tenemos una Fuerza Pública activa que da golpes contundentes contra la criminalidad. Mi respaldo como alcalde es absoluto para nuestros héroes, nuestra Policía y nuestras Fuerzas Militares”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Otro de los puntos en los que enfatizó fue en que se necesita un mayor apoyo por parte del Gobierno Nacional, pues el resultado será aún más efectivo si hay una articulación completa y una voluntad de todas las partes.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso con los recursos propios, es como si a Medellín y a Antioquia las hubieran sacado del mapa frente al apoyo del Gobierno Nacional. Los resultados se ven y se van a seguir viendo, acá tenemos una lucha frontal contra todas las estructuras criminales”, agregó.

Entérese: Capturan a alias Sebas, presunto cabecilla de una red de extorsionistas en el Graffiti Tour de la comuna 13 en Medellín

Al respecto, el ministro de Defensa detalló que a los delincuentes se les seguirá persiguiendo con contundencia, en Medellín, Antioquia y el país, y que la “Paz Total” no es un escudo ni una excusa para que estos sigan cometiendo crímenes deliberadamente.

“Si bien es cierto que el Gobierno Nacional adelanta unas mesas de diálogo, los delincuentes no pueden creer que esto es una patente de corso para delinquir, o que es una autorización para que sigan atacando a la población. Acá la decisión y la orden que hay para toda la Fuerza Pública es desmantelar, a su mínima expresión, todos los carteles del narcotráfico y del terrorismo. Esta región le pertenece a la gente buena”, contó.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín, en la ciudad no había una disminución de homicidios tan baja desde 1942, lo que demuestra que las estrategias y acciones por parte de las autoridades vienen dando resultados, según la entidad.

