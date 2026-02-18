A la cárcel quienes habrían atentado contra la vida de un adulto mayor durante hurto en Medellín

Winder Alejandro Loor Hernández y Jhuander Gabriel Zumosa Torres fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por, presuntamente, ser los responsables de un hurto el pasado 11 de febrero en el centro de Medellín.

Según el ente de control, ambos sujetos habrían intimidado con un arma traumática a un hombre que recién salía de una entidad crediticia del sector, y lo despojaron de un maletín en el que había una suma de $30 millones y un computador portátil. Una vez emprendieron la huida y con el fin de evadir su captura, habrían accionado el arma, lo que derivó en la lesión de gravedad de un adulto mayor de 68 años que coincidencialmente pasaba por el lugar de los hechos.