Video | Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia se fueron a los golpes por una causa muy particular: esto fue lo que pasó

Lo que siempre se espera de un líder político es que anteponga la palabra y su discurso sobre las peleas y el contacto físico; sin embargo, una curiosa escena ocurrida en Florencia, Caquetá, parece que fue en contra de esa lógica. Dos mandatarios se citaron en un ring de boxeo y, ante la mirada del público, se fueron a los golpes.

Se trata de Luis Francisco Ruíz Aguilar, gobernador de Caquetá, y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, quienes se pusieron los guantes y en un evento realizado en la Discoteca JR hicieron una exhibición relacionada con un combate de boxeo.

Como si fueran las virales veladas de influenciadores y creadores de contenido, los dos mandatarios salieron con sus protectores y desde cada esquina y sometidos a las órdenes de un árbitro. La pelea hizo parte de la denominada “Guerra de la Selva”.