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Alcaldesa de Bello denuncia amenaza de muerte en su contra tras exponer caso de maltrato animal

  • Alcaldesa de Bello denuncia amenaza de muerte en su contra tras exponer caso de maltrato animal
  • El pantallazo de la presunta amenaza de muerte a la alcaldesa de Bello, Lorena González. Imagen suministrada por la Alcaldía de Bello.
    El pantallazo de la presunta amenaza de muerte a la alcaldesa de Bello, Lorena González. Imagen suministrada por la Alcaldía de Bello.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
06 de septiembre de 2026
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El pantallazo de la presunta amenaza de muerte a la alcaldesa de Bello, Lorena González. Imagen suministrada por la Alcaldía de Bello.
El pantallazo de la presunta amenaza de muerte a la alcaldesa de Bello, Lorena González. Imagen suministrada por la Alcaldía de Bello.

Alcaldesa pide aplicar la Ley Ángel

“Es completamente innecesario llegar a estos extremos”

¿Qué denunció la alcaldesa de Bello?
Lorena González denunció que recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje enviado a la cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.
¿Cuándo se conoció la amenaza de muerte en contra de la alcaldesa de Bello?
La alcaldesa explicó que el mensaje llegó durante la mañana y que, debido a su contenido, fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
¿La amenaza a la alcaldesa de Bello estaría relacionada con un caso de maltrato animal?
Sí. La denuncia se conoce en medio del proceso que adelanta Bello por el caso de los dos perros de la Unidad Residencial Paisajes, cuyos videos generaron indignación en redes sociales.
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