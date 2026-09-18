Video | El increíble error de Aldair Quintana con Independiente del Valle que se quedó sin Copa Libertadores

El portero colombiano, acostumbrado ya al pique de la pelota en la altura de Quito, quiso anticipar un pase largo del guardameta argentino Agustín Rossi, sin embargo, la pelota lo sobró y dejó el arco a merced del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien definió de cabeza e hizo estallar a la afición rojinegra en el Maracaná que busca su quinta Copa Libertadores.

Ante este panorama, era importante mantener el arco en cero contra una de las mejores plantillas del fútbol sudamericano, como lo es el “Mengao”. Los de Río de Janeiro se encontraron contra un IDV bien posicionado que le cerró todos los espacios, no obstante, un error de cálculo de Aldair Quintana al minuto 83 liquidó las esperanzas del cuadro ecuatoriano.

Independiente del Valle , con Aldair Quintana en el arco, llegó al estadio Maracaná para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Flamengo el pasado jueves 17 de septiembre. Los ecuatorianos llegaron al mítico recinto con un marcador desfavorable en la serie por 0-2, sin embargo, se ilusionaron con un gol de Djorkaeff Reascos en el primer tiempo y así conseguir la igualdad en el marcador global.

Así fue el partido entre el “Fla” e IDV

El campeón Flamengo soportó la bravura de Independiente del Valle en el Maracaná, empató 1-1 y se citó con Estudiantes de la Plata en unas semifinales de la Copa Libertadores que también tendrán duelo auriverde entre Fluminense y Palmeiras.

El Fla sigue firme en su camino hacia el pentacampeonato de la Libertadores. Pero este jueves, antes de celebrar en casa, tuvo que sobreponerse a las turbulencias que le generó un valiente equipo ecuatoriano, que llegó a la revancha con un 2-0 en contra.

Con algunos habituales titulares en la banca, el equipo del portugués Leonardo Jardim salió a jugar un encuentro que esperaba tranquilo. El Matagigantes ecuatoriano tenía otros planes.

Una acumulación de errores del Fla terminó con el gol de Del Valle a los 31 minutos: Djorkaeff Reasco aprovechó la confusión, tomó un rebote del arquero Aguustin Rossi y empujó el balón al fondo de la red.

Pero la alegría ecuatoriana se agotó sobre el final, pese a que la expulsión de Jorginho a los 65’ por doble amarilla pareció complicar definitivamente al equipo más poderoso del fútbol sudamericano.

En el momento más angustiante, Jardim movió sus fichas. Entraron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Y el 10 charrúa sumó una nueva página dorada con el Fla al anotar de cabeza el gol del empate.

Flamengo recuperó la respiración y sus hinchas ya palpitan el cruce con otro gigante de la Libertadores, Estudiantes de la Plata.

Jardim ya piensa en las semifinales.

“Ya jugamos” con Estudiantes en la fase de grupos y “sabemos el valor que tienen”, dijo en rueda de prensa. “Tenemos que prepararnos para mejorar”.

Esos duelos previos acabaron con un empate 1-1 en La Plata y una victoria 1-0 local en Rio.

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