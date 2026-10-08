Alejandro Posada recibió título honoris causa de la Fundación Universitaria Bellas Artes

En una ceremonia realizada el 5 de octubre, la Fundación Universitaria Bellas Artes le otorgó el título honoris causa de Maestro en Música a Alejandro Posada Gómez, fundador de Iberacademy, profesor de varios de los nuevos directores sinfónicos del país y un director sinfónico con una larga carrera dentro y fuera de Colombia.

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Entre otras cosas, Posada Gómez es reconocido por ser el primer colombiano en ocupar el cargo de director titular de una orquesta profesional europea, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en España. También estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica y de Cámara de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina; la Orquesta Ciudad de Baden, en Austria; y la Orquesta Nacional de Colombia.

Junto a su hermano Sergio Posada Gómez, el maestro comenzó su formación musical bajo la dirección de Zulma Álvarez. Luego estudió en Bellas Artes e hizo parte del movimiento liderado por Alberto Correa que creó la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Posteriormente, hizo estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Viena, Austria, donde se graduó con honores y recibió un premio académico de excelencia otorgado por el Gobierno austríaco.