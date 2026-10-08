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Alejandro Posada recibió título honoris causa de la Fundación Universitaria Bellas Artes

Alejandro Posada es profesor de Dirección de Eafit y fundador de Iberacademy.

  • Alejandro Posada Gómez es el fundador de Iberacademy y el primer colombiano en ocupar el cargo de director titular en una orquesta de Europa. Foto: Cortesía Iberacademy.
    Alejandro Posada Gómez es el fundador de Iberacademy y el primer colombiano en ocupar el cargo de director titular en una orquesta de Europa. Foto: Cortesía Iberacademy.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En una ceremonia realizada el 5 de octubre, la Fundación Universitaria Bellas Artes le otorgó el título honoris causa de Maestro en Música a Alejandro Posada Gómez, fundador de Iberacademy, profesor de varios de los nuevos directores sinfónicos del país y un director sinfónico con una larga carrera dentro y fuera de Colombia.

Siga leyendo: Alejandro Posada dirigió a la Sinfónica de México en el Palacio de Bellas Artes

Entre otras cosas, Posada Gómez es reconocido por ser el primer colombiano en ocupar el cargo de director titular de una orquesta profesional europea, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en España. También estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica y de Cámara de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina; la Orquesta Ciudad de Baden, en Austria; y la Orquesta Nacional de Colombia.

Junto a su hermano Sergio Posada Gómez, el maestro comenzó su formación musical bajo la dirección de Zulma Álvarez. Luego estudió en Bellas Artes e hizo parte del movimiento liderado por Alberto Correa que creó la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Posteriormente, hizo estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Viena, Austria, donde se graduó con honores y recibió un premio académico de excelencia otorgado por el Gobierno austríaco.

Posada Gómez es fundador y director artístico de Iberacademy, un programa con sede en Sabaneta que ofrece oportunidades a jóvenes talentos de Latinoamérica mediante la práctica orquestal, la pedagogía y el emprendimiento creativo. La iniciativa ha desarrollado actividades en unos 35 municipios de Antioquia y en cinco países latinoamericanos.

No es el primer reconocimiento que recibe el maestro Posada Gómez. Su trayectoria incluye la Orden de Caballero del Congreso de la República, la Orden al Mérito Don Juan del Corral del Concejo de Medellín y el Escudo de Antioquia, categoría Oro.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué la Fundación Universitaria Bellas Artes otorgó el Honoris Causa a Alejandro Posada Gómez?
El reconocimiento se concedió por la trayectoria de Posada Gómez como director sinfónico, formador de músicos y fundador de Iberacademy. La institución también destaca su carrera internacional y su aporte a la formación de nuevos directores en Colombia.
¿Dónde estudió dirección de orquesta Alejandro Posada Gómez?
El maestro estudió dirección de orquesta en la Universidad de Viena, Austria, donde se graduó con honores. Además, recibió un premio académico de excelencia otorgado por el Gobierno austríaco.
¿Qué es Iberacademy y qué relación tiene con Alejandro Posada Gómez?
Iberacademy es un programa fundado y dirigido artísticamente por Alejandro Posada Gómez que ofrece oportunidades de formación a jóvenes talentos de Latinoamérica mediante la práctica orquestal, la pedagogía y el emprendimiento creativo. Tiene su sede en Sabaneta.
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