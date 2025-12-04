x

Técnico del DIM vuelve al banquillo con un ultimátum: “La única respuesta es levantarse”

El técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, retornará al banco tras pagar tres fechas de sanción. Así retó a los jugadores para el clásico 342 de este jueves ante Nacional.

  • Al técnico Alejandro Restrepo solo lo han expulsado tres veces en su carrera. Esta vez la sanción, que ya pagó, fue larga. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 56 minutos
El Deportivo Independiente Medellín se prepara para un clásico a todo o nada. A pocas horas del crucial enfrentamiento ante Atlético Nacional por la quinta fecha del cuadrangular B, el técnico Alejandro Restrepo volvió a tomar la palabra, marcando su regreso al banco tras cumplir tres fechas de sanción.

En la rueda de prensa previa, el estratega antioqueño dejó claro que el Poderoso asumirá el reto con una mentalidad de lucha total, consciente de que el resultado es vital no solo por la final, sino por un cupo internacional.

Lea aquí: Clásico paisa 342: Un solo resultado sirve a Nacional y DIM para seguir soñando con la final de Liga

Restrepo, quien se mostró enfocado en los “pequeños detalles” de la preparación, enfatizó que el equipo irá a “buscar y pelear” la victoria hasta el último momento. Sin embargo, reconoció que hay algo más en juego que el paso a la definición del título. “Hay un compromiso de todos nosotros. El primer objetivo es ir a buscar los títulos, pero también este club se ha caracterizado por año tras año estar en torneos internacionales. El principal torneo es la Copa Libertadores“, declaró.

“Por la campaña que hemos hecho, estamos cerca de poder conseguir ese objetivo. Este partido, sabemos también que de acuerdo al resultado, puede ser la consecuencia de lograrlo. Sabemos de la importancia de este juego, de la doble responsabilidad que tenemos, y en eso el equipo hoy está enfocado”.

El clásico más repetido

Al ser consultado sobre la frecuencia de los clásicos en el calendario (este será el quinto del año), Restrepo destacó el conocimiento mutuo entre los planteles, algo que dicta el plan de juego: ”Sin lugar a dudas, son dos de los equipos que más se conocen en el fútbol colombiano. Siempre en los planteamientos, en la forma de enfrentarlos, está ese conocimiento, esa sensación de que lo podemos ganar, de que tenemos un gran equipo“, explicó.

El técnico subrayó la necesidad de ser contundentes desde el pitazo inicial, una característica que, según él, el equipo mostró en el clásico anterior (el empate 0-0 por cuadrangulares). “Nosotros hoy estamos enfocados en hacer un buen juego, un buen plan de partido, que el equipo salga desde el primer minuto a buscarlo, a ganarlo, porque es un clásico y sabemos de la importancia para nuestra gente y por todo lo que está en juego”.

¿Qué les pidió a los jugadores del Medellín?

Tras un inicio de cuadrangular por debajo de las expectativas, el estratega hizo un llamado a la concentración y la superación: “Obviamente que cuando vienes de no conseguir el resultado que esperabas, la respuesta inmediata es levantarse, pararse. Los líderes del grupo lo tienen muy claro. La gran oportunidad que tenemos el día de mañana es seguir con una posibilidad en el grupo y lograr ese objetivo también de la Libertadores“, afirmó.

Le puede interesar: “Lo que pasa con el Medellín es karma y los que lo sufrimos somos los hinchas” Roberto Carlos Cortés

Creo que ese tiene que ser el chip hoy, de cambiar rápido, de voltear rápido la página, enfocarse en el juego que sigue, que es el más importante. Los jugadores ayer pudieron recuperarse bien de la parte física, hoy terminamos de preparar el juego y ya enfocándonos en la parte mental para hacer un gran partido”.

Con el regreso de Restrepo al banquillo, el Deportivo Independiente Medellín jugará este jueves una final anticipada en el Atanasio, con la certeza de que solo una victoria mantendrá encendida la llama de la clasificación.

