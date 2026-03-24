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El Réquiem de Mozart suena en el Teatro Metropolitano antes de la Semana Santa, ¡prográmese!

La orquesta Sinfónica Eafit presenta el Réquiem de Mozart en el Teatro Metropolitano a las 7:00 p. m. de este miércoles 25 de marzo. Será un montaje especial con 160 músicos y cantantes bajo la dirección del maestro Alejandro Posada.

  • Las boletas se pueden adquirir a través de Tuboleta o en las taquillas del teatro. Foto cortesía.
    Las boletas se pueden adquirir a través de Tuboleta o en las taquillas del teatro. Foto cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 2 horas
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Con un montaje que reúne 160 personas en escena –60 músicos y 100 coristas– bajo la dirección del maestro Alejandro Posada, la Orquesta Sinfónica Eafit presenta este miércoles el Réquiem de Mozart, la última obra del compositor y una de las más enigmáticas, personales e imponentes.

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El concierto no sólo celebra el inicio de la temporada de Semana Santa sino que rinde homenaje a San Francisco de Asis a 800 años de su muerte, y a los 270 años del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart.

–Los réquiems son obras que por lo general se presentan en esta época de Semana Santa, porque son misas para los difuntos. A nosotros con la orquesta nos interesa acercarnos mucho a otros públicos, y este es un país con religiones muy diversas, pero muy espiritual, entonces quisimos hacer este homenaje a San Franciso de Asis y a Mozart, que aunque vivieron en épocas distintas, hablaron de temas muy importantes como la desesperanza, la fragilidad humana, la muerte, el destino. Es un ritual alrededor de la música, con 100 voces que se unen en esta obra maestra del repertorio sinfónico mundial– dice Susana Palacios, jefe de la orquesta.

Este es el tercer concierto de la temporada para la Orquesta Sinfónica Eafit, que esta vez estará acompañada por algunos músicos de Iberacademy, por los coros de la Fundación Sirenaica, el Estudio Polifónico de Medellín, Voces Oscuras, y algunos estudiantes del pregrado de Música de la universidad. Como solistas estarán la soprano Ana Ruge, la mezzosoprano Laura Mosquera, el tenor Juan José Lopera y el baritono Álvaro Carrillo.

–Es un privilegio entrar en contacto con esta música, es la obra más futurista de Mozart (...) solo pensar que inclusive esta obra, que supuestamente es una música para difuntos, la liturgia católica para los muertos, resulta que es la obra más liberadora de Mozart. Este réquiem no es un reto, es una maravilla, es una obra supremamente difícil porque tiene todo (...) pero creo que el reto más importante es encontrarle esa parte humana, tierna pero a la vez dramática, bonita, pero a la vez tenebrosa de esta música y este gran legado que nos dejó Wolfgang Amadeus Mozart– dice Alejandro Posada, director artístico de la Sinfónica Eafit y director artístico y fundador de Iberacademy.

El privilegio es también poder tener un montaje de esta envergadura en la ciudad, bajo la dirección del maestro Posada, uno de los directores más importantes del país y el primer colombiano en ser nombrado como director titular de una orquesta profesional en Europa, la Filarmónica de Sarajevo.

El réquiem tendrá dos presentaciones, la primera este miércoles 25 de marzo en el Teatro Metropolitano a las 7:00 p. m. La segunda el domingo 29 a las 3:00 p. m. en la Parroquia Santa Bárbara de Santa Fe de Antioquia (esta con entrada libre).

Antes de los conciertos habrá eventos especiales. En Medellín, habrá un conversatorio para acercar a la audiencia con la obra a las con Verónica Uribe Hanaberg, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de Eafit, Ana Milena Bustamante, directora del coro Voces Oscuras y Tatiana Pérez Hernández, directora del Estudio Polifónico de Medellín a 6:00 p.m. y una muestra musical de banda sinfónica y coro haciendo un recorrido por el repertorio de la música sacra, como u preámbulo al réquiem a las 6:30 p.m. En Santa Fe de Antioquia, la noche previa al concierto, el sábado 28, habrá un conversatorio con el director Alejandro Posada y los solistas en el Hotel Mariscal.

Más programación de la Sinfónica Eafit para este año

Esta temporada, llamada Pulsos, la Sinfónica Eafit también presentará Bosque Encantado Sinfónico con el Colectivo Animal el 25 de abril y La Quinta de Beethoven el 16 de mayo. En junio, durante la temporada mundialista presentarán un repertorio alrededor del fútbol, en agosto un concierto en homenaje a la maestra Débora Arango. Entre los invitados estarán el violinista William Chiquito, la pianista Manuela Osorno y más. La Orquesta empieza el año con el impulso de haber logrado hacer parte de la Red Iberoamericana de Orquestas y la Liga Americana de Orquestas, dos espacios para vincularse con orquestas del mundo y pensar el papel de la música sinfónica en estos tiempos.

–Yo creo que el papel que tenemos es muy importante, porque la brecha de la educación en el mundo va a empezar con los que puedan tocar instrumentos musical, leer un libro, concentrarse y los que no, los que están todo el día pegados de las redes. Este es el momento de nosotros, de las orquestas, porque la diferencia que hace la música es total. La inteligencia artificial homogeniza el pensamiento, y una forma de hacerle resistencia a eso es la música, saber un arte, un oficio –cuenta Susana.

Pero el mejor impulso para la orquesta es el acompañamiento del público, que la gente de la ciudad acuda cada vez más a los eventos que proponen.

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