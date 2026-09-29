Lluvias y tormentas eléctricas en el Caribe colombiano: tenga en cuenta estas recomendaciones

Las precipitaciones podrían extenderse hasta el viernes y estar acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Las autoridades mantienen el monitoreo en Atlántico.
Las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes sectores del Caribe colombiano, con especial atención en Barranquilla y los municipios del Atlántico. De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el departamento se esperan periodos de precipitaciones que podrían estar acompañados de actividad eléctrica.
Yira Fonseca, meteoróloga del IDEAM, explicó que el Caribe colombiano se encuentra entre las regiones donde se prevé una mayor persistencia de las lluvias hasta el próximo viernes. Las condiciones podrían variar entre municipios y jornadas, por lo que las autoridades recomendaron permanecer atentos a las actualizaciones meteorológicas.
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Uno de los factores que favorecerá las precipitaciones será el tránsito de la onda tropical No. 52 sobre el territorio nacional. Este sistema generará un aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte, centro y occidente del país.