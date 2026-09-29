Agredieron a otra guardia de TransMilenio por evitar que se colaran: mujeres se burlaron durante la captura

Una guardia de TransMilenio fue agredida por dos mujeres que, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, intentaban ingresar a la estación Avenida Chile, en la troncal NQS, sin pagar el pasaje. Ambas fueron capturadas tras la intervención de los uniformados. La situación fue reportada por ciudadanos que se encontraban en la estación y escucharon los llamados de auxilio. Los uniformados acudieron al lugar y encontraron a las dos mujeres involucradas en la agresión contra la funcionaria. Entérese: Mandaron a la cárcel a la pareja que le habría causado la muerte a guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha

De acuerdo con las declaraciones de la coronel Myrian Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, los policías intervinieron ante una alteración del orden público y realizaron el procedimiento de captura. “Al llegar al lugar, encontraron a las dos mujeres agrediendo a la funcionaria, quien manifestó su intención de interponer la respectiva denuncia. Las capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de lesiones personales”, señaló la coronel. Lea también: Testigo cuenta cómo guardia de TransMilenio fue asesinado en Soacha

Una de las capturadas se burló durante el procedimiento

El caso también generó atención por la actitud de una de las mujeres después de la captura. En un video registrado durante el procedimiento policial, una de ellas hizo una señal de victoria con los dedos mientras era reseñada por los uniformados con gestos de burla, acto que genero indignación de los ciudadanos.

Agresión a guardia de TransMilenio ocurre tras asesinato de Cristian Garzón en Soacha

La agresión en la estación Avenida Chile ocurre pocos días después del asesinato de Cristian Garzón, de 27 años, quien trabajaba como guardia de seguridad de TransMilenio y murió el 18 de septiembre tras recibir dos heridas con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha. El ataque ocurrió cuando intervenía para impedir que una pareja ingresara al sistema sin pagar el pasaje. En contexto: Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha El trabajador recibió las heridas en el pecho y fue trasladado a un centro médico cercano, donde falleció pese a las maniobras de reanimación. Por el crimen, un juez envió a prisión a los dos señalados mientras avanza el proceso judicial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El caso de Avenida Chile vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los guardias encargados de controlar la evasión del pasaje. De acuerdo con cifras divulgadas por el concejal Juan David Quintero, en 2026 se han reportado más de 230 agresiones contra guardias de TransMilenio, entre ellas ataques con armas blancas, martillos y tijeras, además de golpes y amenazas. La situación también ha llevado a plantear la necesidad de reforzar el acompañamiento de la Policía durante estos procedimientos. El nuevo caso, mantiene en alerta la atención sobre las condiciones de seguridad de los guardias, quienes quedan expuestos a agresiones mientras cumplen su labor de controlar el ingreso al sistema. Siga leyendo: Defensoría pide investigar si hubo discriminación racial en muerte de Donovan Balanta tras procedimiento policial Bloque de preguntas y respuestas: