‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, habría sido abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o ‘Bendito Menor’, señalado como máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), habría sido dado de baja durante un operativo adelantado por la Policía Nacional en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto en la ciudad de Riohacha (La Guajira).

También se conoció que en el procedimiento habría muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebesita’. Según información preliminar, dos de sus escoltas también habrían fallecido durante el operativo.

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