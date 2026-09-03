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De villano a héroe: así fue la actuación de Montero en el triunfo por penales de Boca ante Vélez en Copa Argentina

El arquero colombiano fue la gran figura de su equipo, que avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

  • Álvaro Montero fue el héroe de Boca Juniors al atajar dos penales y asegurar el paso del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina. FOTO: @BocaJrsOficial
    Álvaro Montero fue el héroe de Boca Juniors al atajar dos penales y asegurar el paso del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina. FOTO: @BocaJrsOficial
Agencia AFP
hace 1 hora
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Boca Juniors estuvo cerca de quedar eliminado en los 90 minutos, pero el arquero colombiano Álvaro Montero se vistió de héroe en la definición por penales y condujo al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina al imponerse 4-3 a Vélez Sarsfield tras un empate sin goles.

Durante buena parte del encuentro, Boca fue el que dominó y dispuso de las mejores ocasiones para quedarse con la victoria, pero desmejoró luego de los cambios y Vélez fue el que se arrimó al triunfo en los últimos minutos.

Lea: Álvaro Montero, otra vez señalado en Boca: ¿culpa del arquero o problema de todo el equipo?

De hecho, el Fortín tuvo una chance inmejorable ya en tiempo de descuento, cuando el arquero Álvaro Montero le cometió penal a Simón Escobar, pero Dilan Godoy (90+1’) estrelló su tiro en el poste derecho.

Ya en la definición por penales, Montero se lució al atajar los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, mientras que por Boca anotaron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y el chileno Carlos Palacios, y el único que erró fue el ecuatoriano Enner Valencia, que todavía no pudo anotar desde su llegada al club auriazul.

Llegado hace un par de meses a Boca, Montero ya había sido decisivo en otra dramática definición por penales para el Xeneize, cuando eliminó al chileno O’Higgins en la Copa Sudamericana.

Boca, cuatro veces campeón de la Copa Argentina, se enfrentará en los cuartos de final con Racing, que viene de eliminar a Belgrano de Córdoba.

La fase de cuartos de la Copa Argentina se completa con los partidos Deportivo Riestra-Banfield, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Platense-Estudiantes de La Plata.

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Bloque de preguntas y respuestas:

Boca Juniors avanzó tras empatar 0-0 con Vélez Sarsfield y ganar 4-3 en la definición por penales, con Álvaro Montero como figura.
¿Cómo avanzó Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina?
¿Quién fue la figura de Boca Juniors contra Vélez en la Copa Argentina?
El colombiano Álvaro Montero fue la gran figura, después de detener dos penales en la definición y evitar que Boca quedara eliminado.
¿Quiénes marcaron los penales de Boca Juniors contra Vélez?
Por Boca anotaron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios. El único remate fallado por el conjunto Xeneize fue el de Enner Valencia.
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