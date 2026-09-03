De villano a héroe: así fue la actuación de Montero en el triunfo por penales de Boca ante Vélez en Copa Argentina

Boca Juniors estuvo cerca de quedar eliminado en los 90 minutos, pero el arquero colombiano Álvaro Montero se vistió de héroe en la definición por penales y condujo al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina al imponerse 4-3 a Vélez Sarsfield tras un empate sin goles.

Durante buena parte del encuentro, Boca fue el que dominó y dispuso de las mejores ocasiones para quedarse con la victoria, pero desmejoró luego de los cambios y Vélez fue el que se arrimó al triunfo en los últimos minutos.

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De hecho, el Fortín tuvo una chance inmejorable ya en tiempo de descuento, cuando el arquero Álvaro Montero le cometió penal a Simón Escobar, pero Dilan Godoy (90+1’) estrelló su tiro en el poste derecho.