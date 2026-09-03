¿Qué es la inmunidad soberana que Maduro invoca para defenderse ante la justicia de EE. UU.?

Nicolás Maduro enfrenta una batalla jurídica en Estados Unidos que podría definir el futuro del proceso penal que se adelanta en su contra. El exmandatario venezolano, recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero, está acusado de conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión ilegal de armas.
Ante estos cargos, su defensa presentó ante un tribunal federal de Nueva York una estrategia que apunta directamente a la jurisdicción de la justicia estadounidense. El abogado Barry Pollack sostiene que Maduro mantiene la condición de jefe de Estado de Venezuela y que, por esa razón, debería estar protegido por la inmunidad soberana frente al proceso.