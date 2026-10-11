El colombiano Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, fue sacado por la DEA de su prisión en Caracas y estaría siendo trasladado a EE. UU.

El colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, fue sacado de su prisión en Venezuela y entregado a la justicia de Estados Unidos.

Pulido estaba recluido en la cárcel de El Rodeo por casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero y habría sido entregado a la justicia estadounidense, según informó el portal especializado Cuentas Claras Digital y corroborada horas después por Carlos Paparoni, dirigente del partido Primero Justicia.

La Fiscalía estadounidense acusa al colombiano de operar junto a Saab una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios sobre el programa estatal de alimentos en Venezuela, Clap.

Con ese dinero, presuntamente se habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos, además de inflar precios de alimentos importados y enviar productos de baja calidad.

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Desde Estados Unidos también tiene acusaciones de lavar aproximadamente 350 millones de dólares. Esto se habría hecho a través de cuentas en países como Antigua y Barbuda, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Según las investigaciones, entre 2011 y 2015 Pulido y Saab al parecer obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano para construir viviendas de interés social a través de su empresa Fondo Global de Construcción. Las autoridades estadounidenses determinaron que al parecer se presentaron documentos de importación y facturas falsas de materiales de construcción que nunca llegaron a Venezuela.