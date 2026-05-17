Primeras imágenes de Álex Saab, escoltado por la DEA, deportado de Venezuela a Estados Unidos

Las primeras imágenes de Álex Saab en Estados Unidos volvieron a poner al empresario barranquillero en el centro de la atención internacional. El colombiano fue deportado desde Venezuela este 16 de mayo de 2026 y llegó al aeropuerto Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la DEA, según reportó la agencia EFE.
Las fotografías difundidas tras su llegada muestran a Saab descendiendo de un avión bajo custodia federal y vestido con una sudadera gris, un detalle que llamó la atención porque era similar a la que usó Nicolás Maduro el día de su captura por parte del Ejército de Estados Unidos.
La deportación fue confirmada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que señaló en un comunicado que la medida fue adoptada porque Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.