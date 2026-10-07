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Messi recibió la Amazonía de Dahomey por parte de los jugadores de Benín, ¿de qué se trata?

En la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, su rival, el equipo de Benín, le ofreció tres detalles.

  • Lionel Messi con la Amazonia de Dahomey en la mano derecha. FOTO: Captura de vídeo
    Lionel Messi con la Amazonia de Dahomey en la mano derecha. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 58 minutos
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Siempre se ha dicho que el fútbol internacional es un intercambio de culturas, en el cual los seleccionados llevan sus más añejas tradiciones a los terrenos de juego de distintas formas. Muchas veces por medio de alguna representación gráfica en su uniforme, por parte de alguien en la tribuna con una vestimenta particular, con algún ritual antes del partido o incluso por medio de la religión, tal y como lo hacen los países musulmanes.

La despedida de Lionel Andrés Messi de la selección de Argentina no sería la excepción a esta regla, más si se enfrentaba a un rival de un país tan excéntrico como lo es Benín, el cual está ubicado en la parte occidental de África, cerca del océano Atlántico. Los africanos no dudaron ni un segundo cuando recibieron el llamado para jugar el partido amistoso en el Monumental de Núñez, donde sería la última presentación del astro argentino con su amada selección.

Puede leer: “Fue un orgullo defender esta camiseta”: las palabras de Messi tras su despedida con Argentina en Buenos Aires

Desde su llegada a Buenos Aires el pasado sábado 4 de octubre, la delegación beninesa se mostró contenta andando por las calles de la capital del país gaúcho. Los jugadores recorrieron las calles más emblemáticas de una ciudad que respira fútbol, tanto por las figuras que han nacido en territorio argentino como por la pasión desbordada del porteño por el equipo nacional y cada uno de los clubes que conforman el fútbol argentino.

Ante esto, el equipo dirigido por Gernot Rohr, y que actualmente ocupa la posición número 89 del ranking FIFA, quiso que su presencia no fuera meramente la de un rival más de Argentina, sino enaltecer a la máxima figura del equipo que iban a enfrentar. A Lionel Messi lo admiran todos los jugadores de Benín y así se lo hicieron saber con 3 detalles: un manuscrito, una rosa y la estatuilla de la Amazonía de Dahomey.

El encargado de entregarle estos 3 elementos a “La Pulga” fue el capitán africano Sessi Octave Emile D’Almeida, quien milita en el fútbol de Azerbaiyán con el Neftçi. El líder del camerino visitante sabía que al frente tenía a quien es para muchos el mejor jugador de la historia del balompié. Tras entregarle los 3 elementos, se tomaron las respectivas fotos e iniciaron el partido que ganó Argentina 3-1 con un gol del protagonista de la noche.

¿Qué es la Amazonía de Dahomey?

Entre el siglo XVIII y el XIX, la República de Benín aún no existía, pero sí estaba el Reino de Dahomey. Esta comunidad que vivía a las orillas del Atlántico se negó constantemente a la colonización de los franceses, siendo en estas disputas donde se agigantó la imagen de las mujeres del reino, quienes tenían un ejército, el cual se llamó “Amazonía de Dahomey”. La estatuilla que recibió Messi es una muestra de la fortaleza y el coraje del país africano.

Para saber más: Lágrimas, silencio e historia: el emotivo trasfondo del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

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Es una réplica de la estatua agojie, está ubicada geográficamente en Cotonou, Benin, la cual mide 30 metros de altura y honra a las guerreras del reino Dahomey.

“¡Sessi D’Almeida ofrece la Amazonia de Dahomey a Messi! En la noche del 6 al 7 de octubre, antes del saque inicial de Argentina-Benín, el capitán beninés de la noche presentó a Lionel Messi una estatuilla representando el Amazonas de Dahomey. Figura emblemática en la historia de Benín, el Amazonas simboliza la fuerza, coraje y valentía de las mujeres guerreras del reino de Dahomey. Un fuerte gesto de patrimonio, respeto y homenaje a una leyenda viva del fútbol”, escribió el seleccionado africano en Instagram.

Lea también: El mundo del fútbol despide a Lionel Messi de la selección Argentina: los mensajes de Ronaldinho, Neymar, Vidal y más figuras

¿Cuáles fueron los regalos que la selección de Benín le entregó a Lionel Messi antes del partido?
El capitán de la selección de Benín entregó a Lionel Messi tres obsequios especiales antes del inicio del encuentro: un manuscrito, una rosa y una estatuilla de la Amazonía de Dahomey.
¿Qué representa la estatuilla de la Amazonía de Dahomey que recibió Messi?
La estatuilla de la Amazonía de Dahomey es un símbolo histórico del patrimonio de Benín que representa la fuerza, el coraje y la valentía de las mujeres guerreras que formaron un ejército en el antiguo Reino de Dahomey entre los siglos XVIII y XIX para resistir la colonización francesa.
¿Quién es el capitán de la selección de Benín que le entregó el homenaje a Lionel Messi?
El encargado de entregarle los obsequios a Lionel Messi fue el capitán Sessi Octave Emile D’Almeida, futbolista que milita en el Neftçi de la liga de Azerbaiyán.
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