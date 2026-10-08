Colombia femenino definió horarios y fechas de amistosos internacionales ante Venezuela y Australia

La Selección Colombia femenina de fútbol, de la categoría mayores, que dirige Ángelo Marsiglia, definió nuevos rivales para más partidos amistosos en fecha Fifa como preparación para el Mundial de Brasil 2027.

El equipo que actualmente está concentrado en Isla Margarita se prepara para los duelos de sábado 10 de octubre y martes 13 del mismo mes, ante Venezuela, como preparación para los torneos internacionales en los que ya aseguró su cupo, como el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Luego de sus presentaciones en Venezuela, las jugadoras volverán a sus clubes y para noviembre ya se confirmó otro doblete, esta vez ante Australia, y por ello, el técnico Marsiglia convocará para las fechas Fifa de noviembre y diciembre al grupo que jugará en territorio australiano.

El duelo del sábado 10 de octubre será a las 4:00 de la tarde, en el Centro de Alto Rendimiento de Venezuela, en Isla Margarita.

Para el compromiso del martes 13 de octubre se tendrá el mismo horario y el duelo será también en el Centro de Alto Rendimiento de Venezuela.

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Colombia sufrió la baja de última hora de Ilana Izquierdo y en su lugar el técnico Marsiglia convocó a Sofía Martínez, de Atlético Nacional, quien junto a Kelly Ibargüen y Manuela González fueron las más destacadas del verde en la Liga Femenina.

Los compromisos de noviembre ante Australia se disputarán el día 28 de noviembre a las 7:40 de la noche, hora de Colombia, y el miércoles 2 de diciembre, a las 7:35 de la noche, horario de nuestro país. Los duelos serán en los estadios Canberra y Geelong.