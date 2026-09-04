“Sarabia, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz se aprovecharon del poder”: Andrea Petro

Andrea Petro, la hija mayor del expresidente Petro, dice que “se cansó” de la relación con su padre por varios episodios que prefiere no detallar. Aunque vive en Europa hace algunos años, en el anterior gobierno iba y volvía para atender asuntos en Colombia y acompaña a Petro en reuniones y eventos. Siempre le dijo lo que pensaba y dice que él lo respetaba.
Eres hija de Mary Luz Herrán, la segunda esposa de Petro, y hermana de Andrés, otro de los hijos que vive en el exterior. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, la joven de 35 años habla sin tapujos de los escándalos del anterior gobierno y se refiere puntualmente a Verónica Alcocer y a otras mujeres cercanas a su padre.