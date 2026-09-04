“Sarabia, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz se aprovecharon del poder”: Andrea Petro

Andrea Petro, la hija mayor del expresidente Petro, dice que “se cansó” de la relación con su padre por varios episodios que prefiere no detallar. Aunque vive en Europa hace algunos años, en el anterior gobierno iba y volvía para atender asuntos en Colombia y acompaña a Petro en reuniones y eventos. Siempre le dijo lo que pensaba y dice que él lo respetaba. Eres hija de Mary Luz Herrán, la segunda esposa de Petro, y hermana de Andrés, otro de los hijos que vive en el exterior. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, la joven de 35 años habla sin tapujos de los escándalos del anterior gobierno y se refiere puntualmente a Verónica Alcocer y a otras mujeres cercanas a su padre.

¿Por qué decidió hablar a los pocos días que terminó el gobierno de su padre?

“Cuando eres miembro de la familia presidencial eres una persona pública y tienes muchas cosas que no es correcto hablar. No decía nada no porque no pudiera decirlo, sino que cualquier cosa que fuera a decir lo iban ya a vincular directamente con el presidente, como si fuera él el que hablara. Lea también: “Fue injusta conmigo”: Andrea Petro lanzó dura revelación sobre Verónica Alcocer Entonces traté mucho de ser bastante activa en mis comentarios, pero diciendo que era mi propia opinión. Si lo decía igual pensaban que era como si las hubiera dicho mi papá. Ahora ya no tengo esa dificultad ni ese peso encima y ya puedo hablar como siempre lo he hecho”.

¿Qué efecto tuvo el poder en su familia?

“El poder destruyó la familia casi por completo. Todavía estamos algunos miembros, lo que hizo fue destruir el núcleo familiar como tal. Y eso mi papá ya lo había dicho en una entrevista después del escándalo de Nicolás (Petro Burgos). Dijo: ‘me voy a quedar sin familia’, y fue casi lo que pasó. Él todavía tiene algunos hijos cercano, pero pues ahora ya no tiene matrimonio. Lo vi solo en el poder. También lo veo bastante solo ahora pues varios de sus hijos ni siquiera viven en Colombia, entonces él por el momento está solamente con Antonella”. Entérese: ¿Quién es DJ Gunn Lundemo, la amiga que recibió a Verónica Alcocer en Suecia?

¿Qué le molestaba de Verónica Alcocer y de los escándalos que tuvo?

“Creo que la gente se ha focalizado en lo malo. Lo primero es que tu vida privada y tu vida íntima no deberían ser debate público. Es muy triste haber visto la diferencia con otros gobiernos donde todo el mundo se fijó en su vida privada y lo que hicieron fue tratar de destruirla como sea. Como no pudieron destruirlo, digamos políticamente hablando, porque trataron de hacerlo, entonces dijeron vamos a atacarlo en lo más íntimo que él tiene. Ahora, sobre la relación de mi papá con Verónica yo no sé en qué momento se acabó. No sé cuánto tiempo llevan separados, pero hay algo interesante y es que ellos supieron ser mamá y papá. Por más que no hubiera amor, no hubiera sentimiento entre ellos. Porque Verónica siempre estuvo ahí con sus hijas y mi papá también estuvo presente en diversos eventos o necesidades. Pero ni sé si ellos desde el principio la Presidencia estaban juntos o no. Yo creo que sí. No se pierda: “Como papá, ha hecho cosas que me han dolido muchísimo”: Andrea Petro explica por qué se distanció del expresidente Algo que le critico a ella es que debió trabajar un poquito más el rol de Primera Dama. Me atrevo a decir que la última verdadera primera dama que el que el país ha tenido es Tutina de Santos. Ella fue maravillosa, estuvo siempre ahí, hizo muchísimas cosas muy interesantes por el país. Yo creo que Verónica debió haberse apropiado de ese rol que es importante”.

¿Y en estos años cómo cambió la relación con su papá?

“Mi relación con mi papá no se ha modificado. Tomé distancia de manera personal entre padre e hija, no hay más detalles al respecto, porque ese debate viene de un juego de preguntas que hice por redes sociales donde siempre respondo de manera sincera. Entonces ahí es como que hizo un efecto bola de nieve. Tengo mis diferencias, pero son en cuanto a nuestra relación por algunas cosas que él ha hecho, acumulaciones, ya me cansé, digamos que me aburrí, pero sigo siendo leal a él, sigo siendo leal a su proyecto político, al hombre político y también es mi papá y voy a seguir siendo leal a mi papá”. Lea más: Fiscal del caso Nicolás Petro acusó a Camargo de ordenarle retirar el delito de lavado de activos: “Yo no iba a negociar”

¿En ese alejamiento tuvo que ver lo negativo que pasó en el gobierno como los escándalos de corrupción o algo o alguien en concreto?

“No, para nada, porque yo estos cuatro años siempre he hablado abiertamente del tema. Él (Petro) jamás me dijo no hables, no digas, no menciones, jamás se metió en eso. Tocas un tema interesante que son las personas que se aprovecharon de él y de su confianza, que hicieron y deshicieron en el gobierno. Creo que es inevitable que la gente abuse de ti, hasta el núcleo, digamos, personal. Lo hicieron conmigo, entonces si lo hacían conmigo, jugaban conmigo, me utilizaban y luego yo me enteraba de cosas, me imagino que a su nivel debe ser terrible. Y él que fue presidente asumió la responsabilidad y le dio la cara al país. Es bastante difícil de gestionar esas cosas y por eso es que uno habla de la soledad del poder, porque ellos terminan estando solo; al comienzo están rodeando de muchas personas y al final terminan como en un tipo de paranoia y no confían en nadie y prefieren estar solos y tomar las decisiones a solas. No creo que haya omitido hacer denuncias porque él tuvo fue un problema de información. A él no le llegaba la información, o sea, las personas que obraban mal hacían todo para que a último momento se enterara él. Y eso lo gritaba mucho, yo estuve en reuniones privadas del gobierno. Más aquí: Robo a hijo de Petro reaviva debate por lujos del presidente y Verónica Alcocer Yo siempre estuve al lado de él. Me sentaba en su oficina y escuchaba. Tú lo podías escuchar gritar de enfado diciendo ‘¿por qué me avisan a mí hasta ahora? A veces se enteraba al mismo tiempo que la prensa”.

¿Pero no cree que él tiene algún tipo de responsabilidad? ¿Su personalidad permisiva influyó?

“Él es bastante terco, pero era más falta de información. Y ya cuando el escándalo estaba encima, él se enteraba. ¿Qué más podía hacer? Sacar a la persona era lo primero que hacía cuando le llevaban pruebas y no chismes”.

¿Qué relación tuvo con el grupo de Armando Benedetti, Laura Sarabia y Juliana Guerrero?

“Yo sinceramente nunca me acerco a una persona con la cual no tenga confianza. No me acerco jamás a una persona que considere oscura, tóxica o manipuladora. Hay muchas personas a las cuales yo nunca me les acerqué por más que me buscaran. Soy tan así, tan radical, que hasta me puedo alejar de miembros de mi familia sin ninguna dificultad y molestia. Con Benedetti tengo una excelente relación, pero hay otras personas que a mí no me interesaba tener cerca. O sea, lo que es Juliana Guerrero y compañía, porque yo ya tenía como mi desconfianza. Y el problema fue sobre todo un problema de confianza y de manipulación. Lo manipulaban a él”. Conozca: Andrea Petro reconoce que “estuvo solamente unas horas” con el presidente en París, pero no da razón sobre ausencia de dos días

O sea, ¿personas como la polémica Gabriela Muñoz lo manipulaban?

“A mí no me simpatiza ese tipo de personas. La sociedad colombiana de una vez va a mirar los físicos de estas personas y se van a pegar de eso, que es que es bonita, es sexy y ya comienzan a tener toda una imaginación desbordada de esto. Pero estas personas también lo utilizan como una herramienta de poder. Entonces juegan con eso, se siguen mostrando. Cada quien hace lo que se dé la gana con su vida o de la manera que ellos se quieren mostrar. Pero hay algunas cosas que me parecen unas niñas bastante inmaduras, por lo que he visto de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz y creo que en un momento dado tienen que sentar cabeza y romper algunos estereotipos que les han impuesto a ellas. Gabriela, Juliana y en alguna medida Laura también se aprovecharon del poder, como pasa con mucha gente; yo las veo unas niñitas prepotentes, no podría decir más”.

¿Hace cuánto no se habla con su hermano Nicolás (Petro Burgos)?