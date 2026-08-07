¿Quién es DJ Gunn Lundemo, la amiga que recibió a Verónica Alcocer en Suecia?

La llegada de Verónica Alcocer a Suecia, en medio de la polémica desatada en Colombia por los audios divulgados por la revista Semana, dejó en evidencia una de las amistades más cercanas que la exprimera dama mantiene en ese país europeo. Se trata de la DJ y productora sueca Gunn Lundemo. Según reportó el diario sueco Expressen y replicaron medios colombianos e internacionales, Lundemo estuvo entre las personas que recibieron a Alcocer en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo. De acuerdo con Expressen, cuando los periodistas preguntaron por el motivo de la visita de Alcocer a Suecia, fue la propia Lundemo quien respondió que la ex primera dama estaba visitando a “su mejor amiga”. Puede leer:

Verónica Alcocer fue vista nuevamente en Estocolmo, Suecia, junto con la DJ Gunn Lundemo; mientras en Colombia continúa la controversia por los audios atribuidos a Eva Ferrer, exconsejera presidencial y antigua colaboradora de la ex primera dama. Así lo reportó el diario sueco Expressen.

Gunn Lundemo, una figura reconocida en la vida nocturna sueca

Gunn Lundemo es una DJ profesional, empresaria y productora de eventos con una trayectoria internacional en la industria del entretenimiento. Según su perfil oficial publicado por la agencia sueca Artist & Eventbolaget, ha realizado más de 3.500 presentaciones en más de 300 clubes y festivales de Europa, Estados Unidos y Centroamérica. La misma fuente señala que Lundemo ha sido DJ residente en lugares de alto perfil como Twiga Montecarlo, Billionaire Mansion Dubái, Buddha Bar Mauritius y el exclusivo club Noppes de Estocolmo.

DJ Gunn Lundemo es una figura relevante dentro de la comunidad LGTBI sueca.

Gunn Lundemo, activista y productora de eventos LGBTQ+

Además de su carrera musical, Lundemo es conocida por su trabajo en la organización de eventos culturales y de diversidad. Su sitio web oficial destaca que ha producido algunas de las principales fiestas LGBTQIA+ de Suecia y que ha estado vinculada a varias ediciones del Stockholm Pride, uno de los festivales de orgullo más importantes de Europa. También ha trabajado como productora de escenarios para Stockholm Pride y fue reconocida en Suecia por su labor en la organización de eventos y festivales dirigidos a la comunidad LGBTQ+.

Gunn Lundemo.

La amistad entre Verónica Alcocer y Gunn Lundemo cobró notoriedad pública después de que la exprimera dama aterrizara nuevamente en Suecia. Medios internacionales coincidieron en señalar que la sueca forma parte del círculo cercano de Alcocer y que fue una de las primeras personas en recibirla a su llegada a Estocolmo. La visita se produce mientras en Colombia continúan las repercusiones por los audios atribuidos a Eva Ferrer, excolaboradora de Alcocer. La exprimera dama negó ante la prensa sueca las acusaciones y aseguró que su viaje responde a asuntos personales previamente programados.

Gunn Lundemo.