Andrés Román brilla con Nacional tras superar problemas del corazón y se acerca a récord histórico, ¿de qué se trata?

La historia de Andrés Felipe Román en Atlético Nacional no se puede contar únicamente a través de sus goles, sus desbordes por la banda derecha o su capacidad para sorprender a las defensas rivales. Detrás del lateral bogotano hay un recorrido de obstáculos, incertidumbre y perseverancia que le da un significado especial a cada regreso a su mejor versión. En el fútbol, las oportunidades para cambiar una historia pueden aparecer en un partido. Román encontró una de ellas en el pasado duelo frente a Junior, cuando marcó un doblete en la victoria 3-1 del conjunto verdolaga y volvió a exhibir una de las características que lo distinguen: su capacidad para convertirse en un atacante más cuando el equipo necesita profundidad. Lo volvió a intentar frente al Tolima, aunque no lo consiguió, pero sigue en alza.

Estas actuaciones le permitieron recuperar protagonismo en una etapa en la que Nacional busca respuestas deportivas y, al mismo tiempo, lo acercaron a una marca histórica: la de Humberto Mendoza, reconocido por el club como el zaguero central más goleador de su historia. Mendoza sumó 28 anotaciones entre Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Por su parte, Román acumula 25 goles en 131 partidos con el equipo antioqueño. De esa manera, el lateral está a cuatro anotaciones de convertirse en el defensor más goleador de la historia del club. Está por encima de Daniel Bocanegra (22), Juan David Valencia (20) y Diego Osorio (19).

Su aporte no se limita a las labores defensivas. Román interpreta los espacios, aprovecha los movimientos de sus compañeros y sabe cuándo abandonar momentáneamente su posición para aparecer en zona de definición. Es una virtud que lo diferencia de otros laterales y que le ha permitido construir una relación especial con el gol. La capacidad para atacar el área rival ha sido una de sus características más reconocibles desde que llegó al fútbol profesional. En Nacional, esa cualidad se convirtió en una herramienta para resolver partidos y ofrecer una alternativa cuando los delanteros encuentran dificultades para superar las defensas. Para Román, el reto es prolongar ese nivel. Su camino no ha sido lineal. En febrero de 2021, cuando estaba cerca de concretar su llegada a Boca Juniors, el defensor viajó a Argentina para avanzar en el proceso de contratación. Sin embargo, el traspaso no se concretó después de que los exámenes médicos detectaran una anomalía cardíaca. La situación cambió por completo el rumbo de su carrera. El jugador pasó de estar cerca de dar un salto importante al fútbol internacional a afrontar la incertidumbre sobre su futuro deportivo. El episodio tuvo repercusión en Colombia y dejó una pregunta inevitable: ¿podría continuar jugando al fútbol profesional?

¿Cuándo se recuperó el futbolista de sus problemas médicos?

Después de ese proceso, Román volvió a competir y, en 2022, llegó a Nacional. Su rendimiento le permitió ganar espacio en el equipo y participar en campañas importantes, aunque las lesiones interrumpieron su continuidad. En junio de 2025 volvió a encenderse la preocupación cuando el futbolista se desplomó durante un partido frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, y tuvo que abandonar el campo en ambulancia. Nacional inició un proceso de evaluación médica para determinar qué había ocurrido y establecer las condiciones para su regreso.

En julio de ese año, el club informó que los estudios realizados, incluidos los practicados en Nueva York, habían arrojado resultados satisfactorios y que Román podía retomar sus actividades sin restricciones. Ese comunicado fue importante para despejar la incertidumbre inmediata y permitirle seguir su carrera. Por eso, el contexto de sus actuaciones debe abordarse con responsabilidad. Su antecedente médico forma parte de su historia deportiva, pero no permite atribuir sus altibajos a una condición de salud ni afirmar que exista un problema cardíaco activo. La información disponible indica que los exámenes de 2025 fueron satisfactorios y que recibió autorización para volver a entrenar y competir.