Andrés Román brilla con Nacional tras superar problemas del corazón y se acerca a récord histórico, ¿de qué se trata?

La historia de Andrés Felipe Román en Atlético Nacional no se puede contar únicamente a través de sus goles, sus desbordes por la banda derecha o su capacidad para sorprender a las defensas rivales. Detrás del lateral bogotano hay un recorrido de obstáculos, incertidumbre y perseverancia que le da un significado especial a cada regreso a su mejor versión.
En el fútbol, las oportunidades para cambiar una historia pueden aparecer en un partido. Román encontró una de ellas en el pasado duelo frente a Junior, cuando marcó un doblete en la victoria 3-1 del conjunto verdolaga y volvió a exhibir una de las características que lo distinguen: su capacidad para convertirse en un atacante más cuando el equipo necesita profundidad. Lo volvió a intentar frente al Tolima, aunque no lo consiguió, pero sigue en alza.