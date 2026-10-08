ANH reserva 19,8 millones de hectáreas para futura exploración de hidrocarburos: el foco está en Llanos Orientales y costa afuera

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció formalmente la reserva de 19.877.134 hectáreas del Mapa de Tierras de Colombia, mediante la Resolución 0614 del 2 de octubre de 2026. La decisión implica que áreas que anteriormente figuraban como “Disponibles” pasan a la categoría de Áreas Reservadas, con el propósito de adelantar estudios técnicos antes de definir si serán ofrecidas para futuros procesos de exploración y explotación de hidrocarburos. La resolución fue expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y contempla terrenos continentales y zonas costa afuera distribuidos en 12 cuencas sedimentarias. La reserva permitirá a la ANH recopilar e interpretar información técnica necesaria para definir cómo podrían ser ofrecidas posteriormente estas áreas a empresas o inversionistas interesados. Le puede gustar: Petrobras y Ecopetrol culminan “histórica campaña” de exploración de gas de US$1.000 millones en el Caribe De acuerdo con la resolución, los estudios servirán para determinar los procesos de selección que se adoptarían, elaborar los términos de referencia o las reglas correspondientes, definir la modalidad contractual y establecer las condiciones jurídicas aplicables a los eventuales adjudicatarios. Es importante tener claro que la clasificación como área reservada no supone por sí misma la adjudicación de contratos de exploración o explotación. Se trata de una etapa previa en la que la entidad busca contar con información suficiente para estructurar una eventual asignación.

¿Qué cuencas quedaron bajo reserva?

La mayor extensión corresponde a la cuenca Colombia, ubicada costa afuera, con aproximadamente 4.748.666 hectáreas. Le siguen los Llanos Orientales, con 3.699.874 hectáreas, distribuidas en Casanare, Cundinamarca, Meta y Vichada, y Guajira Offshore, con cerca de 2.538.771 hectáreas. Consulte: Gas importado marca récord en Colombia, ya cubre el 32 % del mercado: así impacta el bolsillo La cuenca Sinú Offshore comprende otras 2.386.153 hectáreas, mientras que la Cordillera Oriental suma aproximadamente 2.076.649 hectáreas en Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima. También fueron incluidas Sinú-San Jacinto, con 1.343.104 hectáreas, y el Valle Medio del Magdalena, con 1.054.080 hectáreas. El Valle Inferior del Magdalena representa otras 879.855 hectáreas, mientras que Catatumbo comprende 591.625 hectáreas, todas en Norte de Santander.

La lista se completa con el Valle Superior del Magdalena, con 371.099 hectáreas; Chocó, con 110.000 hectáreas, y Urabá Offshore, con aproximadamente 77.258 hectáreas. En conjunto, las 12 cuencas suman exactamente 19.877.134 hectáreas, equivalentes a cerca de 19,88 millones de hectáreas.

¿Qué departamentos concentran las principales áreas reservadas?

La resolución establece las áreas por cuencas sedimentarias y no presenta un desglose de las hectáreas que corresponden individualmente a cada departamento cuando una misma cuenca atraviesa varios territorios. Entre los departamentos con mayor presencia aparecen Casanare, Meta, Cundinamarca y Vichada, que hacen parte de los Llanos Orientales, una cuenca que tiene 3.699.874 hectáreas reservadas.

Casanare, Meta y Cundinamarca también participan en la Cordillera Oriental, que comprende 2.076.649 hectáreas. Cundinamarca, además, figura en cuatro cuencas reservadas: Llanos Orientales, Cordillera Oriental, Valle Medio del Magdalena y Valle Superior del Magdalena. Boyacá, Santander, Huila y Tolima también tienen una participación relevante por su presencia en la Cordillera Oriental y en las cuencas de los valles Medio y Superior del Magdalena. En el norte del país, Bolívar, Antioquia, Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar y Magdalena están vinculados a las reservas de Sinú-San Jacinto y el Valle Inferior del Magdalena. Norte de Santander concentra de manera exclusiva la cuenca del Catatumbo, con 591.625 hectáreas, aunque también tiene participación en el Valle Medio del Magdalena. Chocó, por su parte, comprende de manera exclusiva las 110.000 hectáreas de la cuenca continental que lleva su nombre.

A adelantar estudios

La ANH ordenó publicar una versión actualizada de su Mapa de Tierras, incluyendo las delimitaciones establecidas en los anexos de la resolución. La medida tiene vigencia desde la fecha de su publicación y modifica oficialmente la clasificación de estas áreas dentro de la cartografía de la entidad.

Llanos Orientales, Cordillera Oriental, Catatumbo y varias zonas costa afuera hacen parte de las áreas incluidas en la nueva reserva.FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

¿Cuál es el propósito?

El propósito es que, antes de ofrecerlas a posibles contratistas, la ANH pueda realizar los estudios necesarios para conocer sus características y definir las condiciones bajo las cuales eventualmente podrían ser asignadas. Así, las casi 20 millones de hectáreas quedan bajo una categoría que permite a la entidad avanzar en la evaluación técnica, jurídica y contractual de su posible aprovechamiento futuro, dentro de su función de administrar los recursos hidrocarburíferos del país y promover su aprovechamiento sostenible. Entérese: Congelar la gasolina y el diésel: una bomba fiscal que le costaría al Estado $9,7 billones en un año

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