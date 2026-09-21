Anthropic revela cómo mide el riesgo de que su IA se desarrolle sola

Anthropic ha compartido las tres mediciones con las que considera que se puede ofrecer una mejor comprensión del ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) de frontera, ante la amenaza que supone el hecho de que estos sistemas sean cada vez más potentes y hayan comenzado a automatizar gran parte de su propio desarrollo.
La advertencia hecha recientemente por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, sobre la necesidad de frenar el desarrollo de la IA de frontera por el riesgo de daño que tienen las capacidades avanzadas para la sociedad, encuentra sus motivos en la desalineacion y la automejora recursiva.