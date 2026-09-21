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Colombiano está en estado crítico de salud tras accidente en EE. UU.; familia busca ayuda para poder viajar

El ciudadano colombiano sufrió un grave siniestro de tránsito en Boston y se encuentra hospitalizado. Su familia busca una visa humanitaria para poder viajar a territorio norteamericano.

  • Juan Sebastián Gómez sufrió un siniestro de tránsito en Chelsea, Massachusetts y ahora está hospitalizado en Bosto, Estados Unidos. Fotos: suministradas a EL COLOMBIANO
    Juan Sebastián Gómez sufrió un siniestro de tránsito en Chelsea, Massachusetts y ahora está hospitalizado en Bosto, Estados Unidos. Fotos: suministradas a EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Juan Sebastián Gómez Restrepo es un colombiano que lleva varios años radicado en Boston, Estados Unidos. Su familia vive un drama, ya que un accidente de tránsito sufrido hace cinco días en Chelsea, Massachusetts, lo dejó hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Piden ayuda con la visa humanitaria para poder viajar desde Colombia.

El siniestro ocurrió el miércoles 16 de septiembre en la madrugada y, al parecer, estuvieron involucrados un carro y una scooter. Su hermana, Verónica, se dio cuenta el jueves mediante una llamada de un conocido que se encuentra en el país norteamericano.

EL COLOMBIANO se contactó con Verónica, quien le contó a este medio que el joven se encuentra en el Massachusetts General Hospital. “Sebas está en estado de coma”, subrayó la hermana, quien agregó que hasta el momento de la comunicación con este medio no había despertado.

Lea también: El viaje familiar que terminó en pesadilla: colombianos fueron detenidos por ICE en un aeropuerto de Atlanta

La familiar de Juan Sebastián relató que “todo el golpe que recibió fue en la cabeza”. “Los médicos me dicen que no ha dado respuesta alguna, pero tampoco ha empeorado”, subrayó a este medio Verónica, quien agregó que “en este momento las noticias no son tan alentadoras porque tiene movimientos involuntarios”.

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Ante la gravedad de la situación, Verónica y su familia están pidiendo ayuda para solicitar una visa de emergencia y así poder visitarlo. “Nuestro deseo es solamente ir a acompañarlo, no tenemos intención de quedarnos allá, porque acá en Colombia lo tenemos todo”. destacó.

Juan Sebastián tiene, según la información que han recibido sus familiares, una hemorragia, un edema cerebral. El último cambio reportado es que le empezaron a dar antibióticos debido a una neumonía.

“Les pido de corazón que sigan apoyando esta causa, que no nos dejen solos, por favor, y si me pueden ayudar reposteando a todas las personas que puedan llegar a esto, para que mi hermano se escuche, para que nos den y nos ayuden a solicitar una visa de emergencia, una cita para poder acompañarlo”, pidió Verónica, quien desea que este clamor llegue a la Cancillería o a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Siga leyendo: “El tipo intentó pegarme”: así justificó el agente del ICE el asesinato del colombiano Johan Sebastián Durán en EE. UU.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo ocurrió el accidente de Juan Sebastián Gómez en Estados Unidos?
El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles 16 de septiembre en Chelsea, Massachusetts. En el siniestro, al parecer, estuvieron involucrados un automóvil y una scooter.
¿En qué estado se encuentra Juan Sebastián Gómez tras el accidente?
Juan Sebastián permanece en cuidados intensivos en el Massachusetts General Hospital. Según su hermana, está en coma y presenta una hemorragia y edema cerebral, además de movimientos involuntarios.
¿Por qué la familia de Juan Sebastián Gómez solicita una visa de emergencia para Estados Unidos?
La familia solicita una visa de emergencia para viajar desde Colombia y acompañarlo durante su hospitalización. Su hermana asegura que no buscan quedarse en Estados Unidos, sino visitarlo ante la gravedad de su estado.
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