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Boca intentó que Néstor Lorenzo no convocara a Álvaro Montero

Tras la victoria de Boca ante San Lorenzo, Rodolfo Arruabarrena aceptó que Boca intentó que Montero no fuera convocado por la selección Colombia.

  • Álvaro Montero es uno de los arqueros de la selección Colombia. FOTO: X BocaJrsOficial
    Álvaro Montero es uno de los arqueros de la selección Colombia. FOTO: X BocaJrsOficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El Club Atlético Boca Juniors pasa por su mejor momento futbolístico de los últimos 3 años, compitiendo en todos los frentes posibles y encontrando en Álvaro Montero una de las principales figuras de su plantilla. El arquero guajiro de 2 metros es fundamental para la seguridad xeneize, siendo figura en dos tandas de penales (una en Copa Sudamericana y otra en Copa Argentina), razón por la cual el técnico del equipo quiere contar con él siempre.

Tras el clásico contra San Lorenzo, donde Boca se impuso por 2-0 (Lozano y Merentiel) en condición de visitante, el entrenador Rodolfo Arruabarrena respondió en rueda de prensa sobre la importancia de Álvaro Montero en el equipo, ya que el guardameta se perderá el duelo de eliminación directa por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing Club por su convocatoria con la selección Colombia.

“El presidente (Juan Román Riquelme) habló con Néstor Lorenzo y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar a un jugador la opción de representar a su selección”, afirmó Arruabarrena.

El estratega sabe que un arquero como Montero es garantía para los compromisos de alta tensión, contra rivales de gran nivel que pueden llevar todo a la última instancia: los penales. Ante la ausencia del guardavallas colombiano, Arruabarrena seguramente alineará a Leandro Brey, otro arquero con cualidades y buena resolución en penales, sin embargo, sus constantes errores en el juego aéreo lo hacen menos confiable que Montero.

Al final, la balanza se está inclinando del lado del guajiro en el siempre exigente mundo Boca. Montero tuvo un comienzo turbulento, pero recibió el respaldo de su entrenador y, con el paso de los días, se convirtió en pieza clave del onceno bostero.

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“Es un arquero de selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar... bueno, está dentro de ese presentar examen en Boca. Ya lo ha hecho en Vélez, con otras responsabilidades. No tengo dudas de que se va a reponer”, dijo Óscar Córdoba hace dos meses cuando Montero llegó a Boca.

El respaldo de Córdoba le dio credibilidad en la hinchada xeneize, esto debido a la importancia del exarquero en la historia del club de la Ribera. Córdoba ganó dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y múltiples torneos locales vistiendo el buzo de portero en Boca. En el club seis veces campeón de América esperan que la historia se repita con Álvaro.

Lea también: ¿Por qué Nacional no logra tener dos arqueros de categoría? Marquínez vuelve a abrir el debate

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué partido clave se perderá el arquero Álvaro Montero con Boca Juniors?
Álvaro Montero será baja para el duelo de eliminación directa por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing Club, debido a su convocatoria con la selección Colombia.
¿Qué gestiones realizó la directiva de Boca para intentar retener a Montero?
El presidente del club, Juan Román Riquelme, dialogó directamente con el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, para manifestarle la necesidad de contar con el portero, aunque el técnico Rodolfo Arruabarrena reconoció que no le cortarán la opción a ningún jugador de representar a su país.
¿Quién reemplazará a Álvaro Montero en la portería xeneize durante su ausencia?
Ante la convocatoria del guardameta colombiano, el técnico Rodolfo Arruabarrena alineará previsiblemente a Leandro Brey, un arquero con buenas condiciones en los penales, aunque señalado por ciertas dudas en el juego aéreo
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