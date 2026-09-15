Antioqueños se siguen bañando en oro en Juegos Suramericanos de Argentina

Los colombianos siguen subiendo al podio de los Juegos Suramericanos en Argentina. Este martes el país celebró en clavados, levantamiento de pesas, gimnasia, patinaje y el BMX Freestyle, con los antioqueños Sebastián Morales, Daniela Zapata, Thomás Mejía y Francisco Mosquera.

Colombia suma hasta el momento 21 medallas de oro, 16 de plata y 12 de bronce. El medallero es liderado por Brasil con 24-27-19 y Argentina es tercero con 20-14-23.

Otras figuras como Ángel Barajas también ganaron oro, al igual que Gabriela Rueda, Luis Javier Mosquera, Sara Muñoz, Santiago Vásquez y Luis Rincón, además de las medallas de plata del ciclista Wálter Vargas, el saltador Miguel Uribe y su hermana Viviana, los patinadores Yisell Camila Giraldo y Kollin Castro.

También le puede interesar: Thomás Mejía, el gimnasta antioqueño que ganó oro frente a los tesos en los Juegos Suramericanos de Argentina

Sobre su oro, el antioqueño Morales se mostró feliz: “Fue una competencia muy linda, mi principal rival es Felipe, mi compañero de selección y la verdad no miré cómo íbamos sino hasta el final; lo importante es que le dimos el 1-2 a Colombia”.

Finalmente, resaltó que esta presea es para todos los que estuvieron en su círculo, “acompañando mi recuperación, porque cuando me operaron la rodilla no me abandonaron y me alentaron a seguir, me dijeron: parce, a usted todavía le da y por eso esta medalla es para ellos, gracias”.

Otra paisa que celebró fue Daniela Zapata, quien se mostró feliz de compartir el triunfo con su compañera Viviana. “Hacer el 1-2 fue hermoso, hay que soñar y seguir el corazón; le dedico esta medalla a mi entrenador José, quien desde Canadá siempre me ha acompañado este último año”.

Una de las alegrías más fuertes en la delegación fue el oro de Francisco Mosquera, el antioqueño que regresó a competencia tras una dura lucha en la que demostró su inocencia tras ser acusado de dopaje y ganó en los 65 kg. con un total de 298 kg, gracias a 133 kg en arranque y 165 kg en envión.

El colombiano superó al peruano Luis Bardalez, segundo con 296 kg, mientras que el brasileño Thiago Felix obtuvo el bronce con 290 kg.

Otro de los oros que la delegación nacional celebró fue el logrado por Luis Rincón en el BMX Freestyle, quien arriesgó al máximo para alcanzar el primer lugar. “Hubo muchos saltos en los que me aventuré, porque no los tenía tan practicados, pero me conscienticé de que si en mi mente funcionaba, lo iba a poder sacar y así fue, por eso estoy feliz de haberlo hecho tan bien”.

La gimnasia le entregó dos oros más con Ángel Barajas en arzones con un puntaje de 13.850, superando a su compañero Thomás Mejía (13.125) y al venezolano Adickxon Trejo (12.425). En suelo, Mejía se quedó con el oro con 13.425 al vencer al brasileño Bernardo Andrade (13.150) y al chileno Pablo Figueroa (12.925).

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas