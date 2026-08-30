Antioquia avanza en la reconstrucción tras el terremoto: 300 familias reciben ayuda

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto sigue avanzando en el Suroeste antioqueño. Esta semana, la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), entregó materiales de construcción a 324 familias de tres municipios que sufrieron graves daños por el movimiento telúrico.

La nueva entrega benefició a 186 hogares en Andes, 88 en Hispania y 50 en Ciudad Bolívar, localidades donde cientos de familias aún enfrentan las consecuencias del sismo, especialmente en las zonas rurales.

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En Andes, el municipio con el mayor número de viviendas afectadas, comenzó la distribución de cemento, ladrillos, tejas y otros materiales que permitirán iniciar las reparaciones y los mejoramientos de las casas más comprometidas.

El alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco, destacó que los insumos ya llegaron al municipio y que el objetivo es hacerlos llegar cuanto antes a cada familia damnificada para atender las necesidades más urgentes de la comunidad.

En Hispania también arrancó una nueva etapa del proceso de recuperación. Según el alcalde Orlando Arturo Marín Atehortúa, la llegada de los materiales marca el inicio de la fase de reconstrucción de las viviendas dañadas por el terremoto y representa un alivio para decenas de familias que esperaban comenzar las obras.