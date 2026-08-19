¿Reconstrucción por impuestos? Los detalles de la propuesta de Antioquia para agilizar obras tras el terremoto

Antioquia y Medellín están liderando una novedosa propuesta para que el sector privado sea uno de los protagonistas de la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Aprovechando la experiencia de las Obras por Impuestos, mecanismo en el que Antioquia es la región que más aplica a esta modalidad, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín le propusieron al gobierno de Abelardo de la Espriella que esa figura pueda trasladarse a esa gran tarea que concentrará a la Nación en los próximos años y que implicaría una inversión de más de $30 billones. La idea fue discutida este miércoles, durante una reunión que sostuvo el primer mandatario con el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez. En contexto: Antioquia es el rey de las Obras por Impuestos: lleva 109 proyectos por más de $1,4 billones Poco después de concluido ese encuentro, en diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador Rendón contó los detalles de lo conversado y desglosó la idea. “Fuimos convocados junto al alcalde de Medellín a una reunión hoy a las 10:30 de la mañana con el presidente y su equipo más cercano. Ninguno de los dos tenía claridad sobre el motivo de la reunión, pero llegamos un poco preparados”, contó. Rendón señaló que previamente ya se había tenido una reunión con la Mesa Departamental de Obras por Impuestos, un espacio en el que tiene asiento Proantioquia y una red de privados que han impulsado este mecanismo en el departamento. En dicho espacio, explicó Rendón, ya se había discutido que la experiencia de las obras por impuestos podía trasladarse a la reconstrucción, por lo que en la reunión de este miércoles esa fue la idea que también se le transmitió al presidente de la República. “Actualmente, el mecanismo de obras por impuestos apenas tiene habilitado un cupo Confis del 1% del total del impuesto de renta. Nosotros le dijimos: ‘Llévelo al 10% y dedique el 90% de eso a la reconstrucción’. Eso le puede dar entre $13 y $14 billones por vigencia, para que los privados se dediquen a hacer obras en vivienda, educación, salud, vías y puentes, basándose en una lista de necesidades que usted determine en las zonas afectadas por el terremoto”, precisó.

¿De dónde sale la idea? La historia del mecanismo de obras por impuestos se remonta a 2016, año en el que, cuando avanzaban los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, también estalló un debate por una reforma tributaria. En medio de esa coyuntura, el Gobierno Nacional abrió la alternativa de que los grandes contribuyentes pudieran pagar parte de sus compromisos de impuesto de renta en obras destinadas a los territorios más golpeados por el conflicto armado. A cambio, las empresas no solo podrían descontar al pago de ese impuesto el valor de las obras, sino tenderle una mano directa a las zonas más marginadas del país. En la letra menuda, se estableció que todas las empresas cuyos ingresos brutos superaran las 33.610 UVT (unidades de valor tributario) podían presentar proyectos ante la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) en los municipios categorizados por la Nación como Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado). Posteriormente ese espectro se amplió a los municipios Pdet, aquellos categorizados como claves en la implementación de los acuerdos de paz. Lea además: Obras por Impuestos en Antioquia: tres proyectos liderados por siete empresas ya tienen 90 % de avance Para blindar el espíritu de la iniciativa, la ley también estableció que las obras debían estar relacionadas con temas como suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial. Asimismo, se estableció que el privado no solo debía hacerse cargo de las inversiones, sino encargarse del proceso de contratación de los proyectos y acompañar su ejecución, siendo la entrega de la obra el requisito de oro para poder aplicar los descuentos al impuesto de renta. Más allá de toda la controversia política y el agua que corrió por los acuerdos de paz, el mecanismo fue un éxito y el sector privado antioqueño se convirtió en uno de los más comprometidos con la iniciativa. Vale recordar que, a mediados de este año, Antioquia volvió a ocupar el primer lugar en proyectos con esa denominación, alcanzando un monto de $1,4 billones. Tan solo entre 2024 y este año, los datos de la Gobernación señalan que se han aprobado 66 proyectos, impulsados por 87 empresas. Para este 2026, Antioquia formuló 27 proyectos avaluados en $336.792 millones, más del triple que Valle del Cauca que ocupó el segundo lugar con 6 proyectos avaluados en $87.590 millones. Rendón retomó y explicó que una de las razones que sustentan ese éxito de Antioquia fue que se creó un banco de proyectos que ya han sido estructurados y diseñados a un gran nivel de detalle, lo que permite a los privados escoger y sumarse más fácilmente al mecanismo, algo así como un “Amazon” o un supermercado de proyectos.

Esta misma idea, agregó el gobernador, es la que precisamente se quiere replicar con la reconstrucción. La idea llevada al terremoto En medio de ese contexto, el país sufrió el terremoto del pasado 10 de agosto, que además ocurrió en el primer día hábil del nuevo gobierno. Pese a que durante los primeros días de la tragedia los esfuerzos de las autoridades tanto nacionales como locales se enfocaron en rescatar a los heridos y unir fuerzas para enviar ayudas a las ciudades más afectadas, la tarea más difícil y costosa será la reconstrucción. Durante la noche de este lunes festivo, el presidente Abelardo de la Espriella reveló en una alocución que el costo de los daños del terremoto ya empezaba a calcularse en por lo menos $30 billones. En paralelo a los esfuerzos que ya está haciendo el gobierno, uno de los protagonistas de los esfuerzos por volver a sacar a flote a las zonas más golpeadas ha sido el sector privado, desde donde ya se han donado más de $1,04 billones para la reconstrucción. Dentro de los empresarios que han donado están Luis Carlos Sarmiento, que anunció $200.000 millones; Jaime Gilinsky, que anunció $150.000 millones; David Vélez, con $100.000 millones; y Alejandro Santo Domingo, con $100.000 millones. Proantioquia anunció también una donación de $200.000 millones aportados por sus afiliados. Más allá de esas donaciones, la propuesta de Medellín y Antioquia es la de aplicar la experiencia de las obras por impuestos a la reconstrucción, ampliando ese mismo sistema a las zonas más golpeadas por el terremoto. Siga leyendo: Donaciones de empresas ya superaron el billón de pesos para atender emergencia por el terremoto El gobernador Rendón señaló que, tal como ocurre con las obras por impuestos, la propuesta al gobierno es que sea el ministerio que liderará la reconstrucción, junto a la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes aprueben y tengan un banco de los proyectos que podrán apoyar los privados. “Por ejemplo, si hay que hacer 1.000 viviendas en Pereira y esa necesidad ya la tiene mapeada el Ministerio de Vivienda, un grupo de privados puede decir: ‘Listo, nosotros resolvemos ese tema’. Si esas 1.000 viviendas valen $100.000 millones, se hace una bolsa con dos o tres privados hasta alcanzar ese cupo fiscal y ellos hacen la obra rápida y oportunamente. Si les falta plata, como estipula el mecanismo de obras por impuestos, ponen de más; si les sobra, la devuelven al erario. Esa es la mejor forma de reconstruir el país hoy en las zonas afectadas”, acotó el gobernador. Otra de las propuestas que se le pidió evaluar a De la Espriella es ampliar el cupo de estas obras, de tal forma que los recursos puedan llegar rápida y directamente a las zonas más afectadas. “El impuesto de renta en Colombia recauda unos $144 billones, cerrémoslo en $150 billones para simplificar. Hoy el mecanismo de obras por impuestos tiene el 1% de eso, es decir, $1,5 billones. De ese billón y medio, Antioquia se ha quedado casi con la mitad vigencia tras vigencia, porque hicimos la tarea desde el departamento de estructurar y diseñar los proyectos”, explicó. “Ahora no hay tiempo de que una entidad pública estructure y diseñe. Hay que habilitarle al privado que también pueda descontar del crédito tributario desde la estructuración y el diseño hasta la obra final”, continuó. “Lo que le estamos diciendo al Gobierno Nacional es que ese cupo es muy pequeño y va a necesitar a los privados activos en la reconstrucción. Entonces, suba el cupo del 1% al 10%, es decir, a $15 billones. Si le quita el billón y medio del mecanismo tradicional, le quedan $13,5 billones por vigencia dedicados a la reconstrucción. De esta forma, en tres vigencias (3 años) ya se debió haber resuelto el tema”, apuntó. Dado que por el estado de excepción el gobierno tiene facultades especiales para agilizar la reconstrucción, Rendón señaló que abrir esta puerta no implicaría tener que someter el proyecto a una larga discusión, sino que podría expedirse vía decreto. Durante la reunión de este miércoles, complementó el gobernador, también se discutió la posibilidad de aplicar una solución excepcional parecida con las regalías, una fuente en la que suelen quedar muchos saldos por ejecutar. Al término de la reunión, Rendón señaló que la próxima semana se acordó una reunión de trabajo con los equipos tanto de la Gobernación como de la Presidencia para avanzar en la idea. Bloque de preguntas y respuestas: