¿Reconstrucción por impuestos? Los detalles de la propuesta de Antioquia para agilizar obras tras el terremoto

Antioquia y Medellín están liderando una novedosa propuesta para que el sector privado sea uno de los protagonistas de la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Aprovechando la experiencia de las Obras por Impuestos, mecanismo en el que Antioquia es la región que más aplica a esta modalidad, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín le propusieron al gobierno de Abelardo de la Espriella que esa figura pueda trasladarse a esa gran tarea que concentrará a la Nación en los próximos años y que implicaría una inversión de más de $30 billones.
La idea fue discutida este miércoles, durante una reunión que sostuvo el primer mandatario con el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez.
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Poco después de concluido ese encuentro, en diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador Rendón contó los detalles de lo conversado y desglosó la idea.
“Fuimos convocados junto al alcalde de Medellín a una reunión hoy a las 10:30 de la mañana con el presidente y su equipo más cercano. Ninguno de los dos tenía claridad sobre el motivo de la reunión, pero llegamos un poco preparados”, contó.
Rendón señaló que previamente ya se había tenido una reunión con la Mesa Departamental de Obras por Impuestos, un espacio en el que tiene asiento Proantioquia y una red de privados que han impulsado este mecanismo en el departamento.
En dicho espacio, explicó Rendón, ya se había discutido que la experiencia de las obras por impuestos podía trasladarse a la reconstrucción, por lo que en la reunión de este miércoles esa fue la idea que también se le transmitió al presidente de la República.
“Actualmente, el mecanismo de obras por impuestos apenas tiene habilitado un cupo Confis del 1% del total del impuesto de renta. Nosotros le dijimos: ‘Llévelo al 10% y dedique el 90% de eso a la reconstrucción’. Eso le puede dar entre $13 y $14 billones por vigencia, para que los privados se dediquen a hacer obras en vivienda, educación, salud, vías y puentes, basándose en una lista de necesidades que usted determine en las zonas afectadas por el terremoto”, precisó.