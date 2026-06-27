Antioquia es el rey de las Obras por Impuestos: lleva 109 proyectos por más de $1,4 billones

Generaciones enteras de habitantes de El Jordán —uno de los corregimientos más golpeados por la guerra en San Carlos (Oriente antioqueño)— esperaron décadas por 12 kilómetros de pavimento en su vía de acceso. En Nueva Colonia, Turbo, 12.000 personas aguardaron toda la vida por una red de acueducto y alcantarillado que apenas empieza a materializarse. Lo que ningún presupuesto ordinario logró, lo hizo el mecanismo de Obras por Impuestos: más de $157.000 millones convirtieron dos anhelos históricos en contratos reales.
Esta opción tributaria —derivada de los Acuerdos de Paz de 2016— le permite a las empresas pagar hasta el 50% de su impuesto de renta financiando directamente proyectos de infraestructura y desarrollo social en municipios clasificados como Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).
En Antioquia, esta estrategia ha permitido que el sector privado se convierta en un aliado estratégico del Estado, transformando sus obligaciones tributarias en inversiones directas y tangibles para el bienestar de regiones como el Bajo Cauca, Urabá, Suroeste, Oriente, Nordeste y Norte.