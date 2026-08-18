La reconstrucción de Colombia tiene sello empresarial: así movilizan dinero, kits y toneladas de ayuda tras el terremoto

El sector empresarial se convirtió en uno de los principales motores de la respuesta al terremoto del pasado 10 de agosto. Empresas colombianas e internacionales han movilizado recursos para atender a las víctimas y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. Las donaciones reportadas hasta ahora se acercan a los $500.000 millones.
Pero la ayuda no se ha quedado en el dinero. Alimentos, agua, medicamentos, materiales de construcción, maquinaria, transporte y otros elementos de primera necesidad también han sido enviados a las comunidades afectadas, en una movilización que busca responder tanto a la emergencia inmediata como a los desafíos de la reconstrucción.
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