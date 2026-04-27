Aprobación del presidente Petro cayó 1,7% desde febrero, según encuesta Invamer

Al Gobierno de Gustavo Petro le quedan tres meses. En un mes se sabrá si su proyecto político continúa (en caso de que gane Iván Cepeda). Antes de saberlo, los termómetros sobre su gestión ya se están encendiendo: ¿”el pueblo” colombiano lo aprueba? La última encuesta de Invamer respondió a la pregunta.
Según la medición, para abril de 2026 la favorabilidad del presidente Petro se encuentra en 47,3%, muy cerca de su cifra de desaprobación, que se ubicó en 48,9%.
Aunque las cifras son cercanas, lo que muestran las mediciones es que desde febrero, la aprobación del mandatario colombiano bajó 1,7%, pues para esa época sus cifras verdes eran de 49%.
Algo que resalta es que la favorabilidad del presidente fue muy variable durante su Gobierno. Al llegar en 2022, la cifra de aprobación (según Invamer) era del 50%. Es decir, cerrar el Gobierno con una aprobación del 47% no representa una enorme caída, sino una presunta estabilidad.
Sin embargo, en el medio el presidente tuvo una gran recaída. Para mayo de 2023, ni siquiera un año completo tras posesionarse, su favorabilidad ya había caído a 34%.
A partir de ahí varió mínimamente, siendo de 35% en julio de 2024; de 36% en noviembre de ese mismo año; bajó a 35% en marzo de 2025; y en agosto y noviembre de 2025 su favorabilidad fue de 37% y 38% respectivamente.