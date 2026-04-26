Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto de los colombianos; así lo señala una nueva encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.
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Al candidato del Pacto Histórico lo siguen, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo.
Ante la pregunta: Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espirella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%.
Frente a la encuesta de febrero, Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran el crecimiento en intención de voto. Cepeda pasó de 37,1% a 44,3%, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10% a 19,8%, siendo la que más crece. Por su parte, Abelardo de la Espriella también registra un aumento, al pasar de 18,9% a 21,5%. Los demás candidatos perdieron varios puntos.
En los escenarios de segunda vuelta, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella registran un empate técnico, pero Valencia muestra mayor margen de crecimiento al captar apoyos de otros sectores y cerrar más la brecha frente a Iván Cepeda, lo que la deja mejor posicionada para un balotaje competitivo.
Entre Cepeda y De la Espriella, el primero ganaría con 54,6% frente a 42,6%; sin embargo, Cepeda cede cerca de cinco puntos frente a mediciones previas, mientras el otro candidato los gana.
Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Valencia, el candidato del Pacto Histórico se impondría, 51,2% contra 46,6%, pero con una caída más marcada, pierde más de 10 puntos frente a febrero, mientras Valencia suma más de 16, estrechando de forma significativa la diferencia.