Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto de los colombianos; así lo señala una nueva encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. Le puede interesar: Centro Democrático advierte posible atentado contra Iván Cepeda y pide reforzar su seguridad Al candidato del Pacto Histórico lo siguen, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo. Ante la pregunta: Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espirella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%. Frente a la encuesta de febrero, Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran el crecimiento en intención de voto. Cepeda pasó de 37,1% a 44,3%, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10% a 19,8%, siendo la que más crece. Por su parte, Abelardo de la Espriella también registra un aumento, al pasar de 18,9% a 21,5%. Los demás candidatos perdieron varios puntos. En los escenarios de segunda vuelta, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella registran un empate técnico, pero Valencia muestra mayor margen de crecimiento al captar apoyos de otros sectores y cerrar más la brecha frente a Iván Cepeda, lo que la deja mejor posicionada para un balotaje competitivo. Entre Cepeda y De la Espriella, el primero ganaría con 54,6% frente a 42,6%; sin embargo, Cepeda cede cerca de cinco puntos frente a mediciones previas, mientras el otro candidato los gana. Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Valencia, el candidato del Pacto Histórico se impondría, 51,2% contra 46,6%, pero con una caída más marcada, pierde más de 10 puntos frente a febrero, mientras Valencia suma más de 16, estrechando de forma significativa la diferencia.

Lea también: Exclusivo | ¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder? Ante la pregunta: Si el candidato por el cual usted va a votar en primera vuelta no pasara a segunda vuelta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría en esa segunda vuelta? El ganador fue también Iván Cépeda con 26,7%, lo sigue Paloma Valencia con 25,7%, Aberlardo De La Espriella con 19,8%, Sergio Fajardo con 12,0% y Claudia López con 10,9%. Finalmente, los grandes perdedores de la encuesta fueron Claudia López y Sergio Fajardo, pues cayeron abruptamente. En cuanto a intención de voto, López pasó de 11,7% a 3,6% y Fajardo bajó de 6,6% a 2,5%. Perdieron más de la mitad de sus posibles votantes. Para esta medición se hicieron 3.800 encuestas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales).