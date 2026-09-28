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El narco “Araña” asistirá a su primera audiencia en Estados Unidos: ¿a cuántos años de cárcel se enfrenta?

El jefe de los Comandos de Frontera tiene dos cargos por narcotráfico en una corte federal de California.

  • Geovany Andrés Rojas (“Araña”) abordó el avión de la DEA el 25 de septiembre de 2026. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    Geovany Andrés Rojas (“Araña”) abordó el avión de la DEA el 25 de septiembre de 2026. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 18 minutos
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Ante la Corte Federal del Distrito Sur de California se realizará la primera audiencia en contra de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), el jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, quien fue extraditado a Estados Unidos.

La diligencia está programada para este lunes 28 de septiembre en la ciudad californiana de San Diego, donde el sospechoso enfrenta dos cargos por narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.

De acuerdo con información de la DEA, la cita será a las 4:00 p.m. (hora colombiana) ante el juez federal Steve B. Chu.

Tal cual informó EL COLOMBIANO en su momento, el pedido de extradición de la corte californiana (Caso N° 25cr442H) detalla que entre enero de 2017 y febrero de 2025, la organización comandada por “Araña” habría coordinado el despacho de cargamentos de cocaína en la ruta que pasa por México y tiene destino en EE. UU.

Así mismo, le cobraba una especie de impuesto a otros narcos que mueven la droga por su territorio, en Putumayo, Caquetá, Nariño y sus fronteras con Ecuador y Perú.

Uno de esos cargamentos enviados por la gente de “Araña”, de 1.500 kilos de cocaína, fue incautado por la Armada de México en marzo de 2024.

Es importante recordar que Rojas fue reconocido por el gobierno de Gustavo Petro como negociador de paz en febrero de 2024 (Resolución N°065 de 2024), por lo que la acusación de la corte californiana implica que siguió traficando droga mientras se sentaba a la mesa de diálogos sociojurídicos con la delegación oficial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturó el 12 de febrero de 2025, en coordinación con el Ejército. En ese momento, acababa de terminar el tercer ciclo de conversaciones entre los Comandos de Frontera y el Gobierno en el hotel Courtyard Marriot, de Bogotá.

La situación desató un cruce de argumentos entre los agentes y Otty Patiño, el consejero comisionado de Paz del Gobierno. “Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes, están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando”, les dijo a los uniformados que llegaron a detener a “Araña”.

La Fiscalía respondió en un comunicado que “en atención a una notificación roja de Interpol, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, equipo de apoyo transnacional SIU, retuvieron en Bogotá a Geovany Andrés Rojas, quien es requerido por una Corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos”.

Después de esto, el presidente Gustavo Petro se negó a firmar la solicitud de la corte extranjera y el pedido de extradición quedó congelado hasta que hubo cambio de gobierno. El nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella, no solo autorizó el procedimiento, sino que estuvo presente en el acto de entrega del delincuente a la DEA.

“‘Araña’, bienvenido a la patria milagro”, le dijo, antes de que los norteamericanos lo subieran al avión, el pasado 25 de septiembre.

En la audiencia de la tarde de este lunes no se resolverán asuntos de fondo. El juez le notificará oficialmente los cargos a Rojas y le preguntará si se declara inocente o culpable.

En la legislación estadounidense, el delito de narcoterrorismo parte de una pena inferior de 20 años y una máxima de cadena perpetua; la conspiración internacional para distribuir cocaína tiene una sentencia mínima de 10 años y, también, una máxima de encarcelamiento de por vida.

Es importante aclarar que, por el acuerdo vigente entre EE.UU. y Colombia, ningún colombiano extraditado puede ser condenado a más de 60 años, es decir, la pena máxima estipulada en nuestro código penal.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Alias Araña cayó por traficar mientras negociaba la paz.

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