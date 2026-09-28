El narco “Araña” asistirá a su primera audiencia en Estados Unidos: ¿a cuántos años de cárcel se enfrenta?

Ante la Corte Federal del Distrito Sur de California se realizará la primera audiencia en contra de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), el jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, quien fue extraditado a Estados Unidos.

La diligencia está programada para este lunes 28 de septiembre en la ciudad californiana de San Diego, donde el sospechoso enfrenta dos cargos por narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.

De acuerdo con información de la DEA, la cita será a las 4:00 p.m. (hora colombiana) ante el juez federal Steve B. Chu.

Tal cual informó EL COLOMBIANO en su momento, el pedido de extradición de la corte californiana (Caso N° 25cr442H) detalla que entre enero de 2017 y febrero de 2025, la organización comandada por “Araña” habría coordinado el despacho de cargamentos de cocaína en la ruta que pasa por México y tiene destino en EE. UU.

Así mismo, le cobraba una especie de impuesto a otros narcos que mueven la droga por su territorio, en Putumayo, Caquetá, Nariño y sus fronteras con Ecuador y Perú.

Uno de esos cargamentos enviados por la gente de “Araña”, de 1.500 kilos de cocaína, fue incautado por la Armada de México en marzo de 2024.

Es importante recordar que Rojas fue reconocido por el gobierno de Gustavo Petro como negociador de paz en febrero de 2024 (Resolución N°065 de 2024), por lo que la acusación de la corte californiana implica que siguió traficando droga mientras se sentaba a la mesa de diálogos sociojurídicos con la delegación oficial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturó el 12 de febrero de 2025, en coordinación con el Ejército. En ese momento, acababa de terminar el tercer ciclo de conversaciones entre los Comandos de Frontera y el Gobierno en el hotel Courtyard Marriot, de Bogotá.