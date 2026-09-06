Arcángel cerró su fiesta de 20 años en Medellín ante más de 100.000 personas

El estadio Atanasio Girardot volvió a cantar ayer a una sola voz durante la segunda presentación de Arcángel en Medellín. El artista puertorriqueño cerró así una celebración de sus 20 años de carrera musical ante un público que respondió durante cuatro horas de espectáculo.
Arcángel apareció sobre el escenario a las 9:00 de la noche del sábado 5 de septiemrbe. A partir de ese momento, el repertorio recorrió distintas etapas de su trayectoria, con los clásicos como protagonistas de una noche dedicada a la historia del género urbano.
La celebración tuvo un significado especial para el artista, quien durante el concierto manifestó que presentarse en el Atanasio Girardot representaba un sueño cumplido. También habló del vínculo que mantiene con Medellín y aseguró que la ciudad está entre sus lugares favoritos en el mundo.
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