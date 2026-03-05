Arcángel agotó en menos de cuatro horas las boletas para su concierto en Medellín, ¿habrá nueva fecha?

Este jueves a las 10:00 de la mañana inició la venta general del concierto de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot, el cual está programado para el 5 de septiembre de 2026. Cuatro horas después, a las 2:00 de la tarde, el artista de origen puertorriqueño ya había agotado la boletería de este show.

Esta semana, por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de temas como Pa’ que la pases bien y Sigues con él anunció las ciudades y fechas de La Octava Maravilla World Tour, la gira mundial con la que planea celebrar los 20 años de su trayectoria musical.

En ese momento dio a conocer que serían 18 los shows confirmados en Europa y Latinoamérica. El tour iniciará el 13 de mayo en Barcelona, España, y en julio llegará a Latinoamérica. Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica son los países en los que se presentará Arcángel en 2026.