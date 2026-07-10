Aferrada a Messi, Argentina desafía el monopolio europeo en el Mundial 2026

Solo Argentina puede evitar que el trofeo de la Copa del Mundo regrese a Europa. La vigente campeona sigue en pie a base de épica, lágrimas y mucho Messi, pero el sábado le espera su primera piedra de toque en los cuartos de final ante Suiza.

De superar este duelo en Kansas City, la Albiceleste será la única selección no europea en semifinales, en las que chocaría contra Inglaterra o Noruega.

Marruecos, la otra representante del resto del mundo en los cuartos de final, no resistió el huracán de la Francia de Kylian Mbappé, dejando a Argentina sola frente a las potencias del Viejo Continente.

A estas alturas del campeonato, la escuadra de Lionel Scaloni tendrá que elevar su juego colectivo para acabar con la soledad ofensiva de Lionel Messi.

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Hasta ahora, el gran capitán ha mantenido el rumbo de la nave en medio del oleaje de las eliminatorias, en dos victorias de infarto ante Cabo Verde y Egipto.

En todo el torneo suma ocho goles, de los 14 de su equipo, y encabeza la tabla de artilleros junto a Mbappé.

Esta producción, sin precedentes a sus 39 años, no acaba de reflejar la imprescindible aportación de la estrella del Inter Miami.

Los octavos de final del martes en Atlanta fueron el mayor y más dramático ejemplo.

Egipto tenía en la lona a la campeona mundial, que perdía 2-0 a falta de 11 minutos, cuando Messi acudió al rescate con una asistencia y un gol que permitieron la victoria final por 3-2.