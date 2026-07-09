Video | Él es Javy, el cartagenero que dibujó con pies y manos en simultáneo 12 rostros de la Selección Colombia

Doce rostros, cuatro extremidades y un tributo simultáneo. Un joven artista y creador de contenido de 23 años se sentó en una silla plástica frente a una estructura de madera y se volvió viral. Sostiene una barra que conecta varios marcadores con sus manos y, al mismo tiempo, asegura otros bolígrafos entre los dedos de sus pies para crear arte. Le puede interesar: La paradoja del fútbol: esta es la nueva posición de la Selección Colombia en el ranking Fifa tras quedar eliminado el Mundial Se llama Javy, más conocido en redes sociales como Javy_arts; es oriundo del barrio Olaya Herrera de Cartagena y su destreza consiste en desafiar la coordinación del cuerpo humano: es viral tras pintar doce retratos de forma sincrónica. Su obra más reciente surgió tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Este es Javy mientras realiza su arte con pies y manos. Ha hecho también una dinámica de dibujar a cambio de comida. FOTO: Captura de video de redes sociales @javy_arts

Luego de que el conjunto nacional quedara eliminado ante Suiza en la definición por penales, consecuencia de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el artista cartagenero ejecutó este homenaje y difundió el video con el mensaje: “Gracias, Colombia”.

La curiosa y novedosa técnica detrás de la sincronía

El proceso quedó registrado en un video que el mismo joven artista publicó a través de sus redes sociales, donde con una cámara rápida se observa la preparación, proceso y evolución de los trazos, hechos con sus propias manos y pies, literalmente.

Javy mientras hacía los rostros de los jugadores de Colombia. FOTO: Captura de video de redes sociales @javy_arts

Mientras las manos de Javy guían los elementos sobre las cartulinas dispuestas en la mesa, sus pies pintados con los colores de la bandera nacional se mueven sobre los papeles fijados en el suelo. Cada movimiento coordinado de sus cuatro extremidades da forma a las facciones de los integrantes del equipo. La lista de los retratados en los doce pliegos de papel incluye a Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz, además del director técnico Néstor Lorenzo.

De las líneas al retrato final

El material audiovisual muestra al creador vestido con la camiseta de la selección, alternando la mirada entre los niveles superior e inferior del soporte que tiene para pintar de forma simultánea. En menos de dos días, la publicación ya suma más de 1 millón de visualizaciones. Conforme avanza el video, los bocetos iniciales cobran definición hasta revelar detalles específicos de los rostros, como el cabello, las expresiones y las líneas de las barbas de los futbolistas. La grabación de esta habilidad se esparció por las redes sociales, donde se visualiza el resultado de las doce piezas terminadas en blanco y negro.