Video | Él es Javy, el cartagenero que dibujó con pies y manos en simultáneo 12 rostros de la Selección Colombia

Doce rostros, cuatro extremidades y un tributo simultáneo. Un joven artista y creador de contenido de 23 años se sentó en una silla plástica frente a una estructura de madera y se volvió viral. Sostiene una barra que conecta varios marcadores con sus manos y, al mismo tiempo, asegura otros bolígrafos entre los dedos de sus pies para crear arte.
Le puede interesar: La paradoja del fútbol: esta es la nueva posición de la Selección Colombia en el ranking Fifa tras quedar eliminado el Mundial
Se llama Javy, más conocido en redes sociales como Javy_arts; es oriundo del barrio Olaya Herrera de Cartagena y su destreza consiste en desafiar la coordinación del cuerpo humano: es viral tras pintar doce retratos de forma sincrónica. Su obra más reciente surgió tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.