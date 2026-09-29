Argentina le da ultimátum de dos semanas a Reino Unido para frenar explotación petrolera en las Malvinas

El presidente Javier Milei intimó formalmente al Gobierno del Reino Unido a suspender las actividades de explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas Norte. Según el anuncio del gobierno argentino, si Londres no paraliza estas operaciones en un plazo de dos semanas, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) e iniciará un arbitraje internacional en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Con esto se busca detener el proyecto petrolero Sea Lion, encabezado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas, cuya fase de extracción está proyectada para comenzar en 2028 en aguas cercanas al archipiélago. Buenos Aires exigió la parálisis inmediata de estos trabajos y el freno a la concesión de nuevos permisos de explotación en la Plataforma Continental Argentina.

De no haber una respuesta satisfactoria en el plazo fijado, Argentina solicitará medidas provisionales ante el TIDM para resguardar sus derechos soberanos, denunciando que la explotación unilateral vulnera el derecho internacional y genera un perjuicio irreversible e irreparable. Estas acciones hacen parte de varias medidas internas que internamente ha emprendido Argentina en defensa de este territorio, como la decisión de una jueza que ya había ordenado la suspensión del proyecto, haciendo lugar a un pedido presentado por excombatientes y abogados ambientalistas. Lea también: Argentina puso fin al pacto con Reino Unido por las Islas Malvinas y propuso renegociar Dentro de esa ofensiva diplomática, Milei envió al Congreso un proyecto de ley orientado a endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el área de las islas. Este pleito territorial ya cuenta con una posible aplicación de sanciones, denuncias penales y acciones diplomáticas por las operaciones de la empresa Thales UK Limited, que utilizó una aeronave de matrícula británica sin autorización argentina en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas. Adicional, el gobierno de Javier Milei dispuso reactivar la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.

El endurecimiento de reclamos diplomáticos se da alentado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no descartó revisar la postura de neutralidad de Washington en el conflicto histórico. Igualmente, la semana pasada la representación argentina recordó en plena Asamblea en Nueva York que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales en la zona disputada, mandato que Londres estaría incumpliendo.

Por su parte, el gobierno británico ha rehusado reconocer la jurisdicción de Buenos Aires —sobre las islas que administra desde 1833— y ha ratificado su respaldo a las compañías petroleras y al derecho de los isleños de desarrollar sus propios recursos naturales. Ante esta posición, la Presidencia argentina remarcó en su comunicado que agotará los recursos legales e internacionales disponibles para defender su soberanía, ratificando que “las Malvinas son argentinas”. Siga leyendo: Video | Javier Milei arremetió contra la ONU: la señaló de “organismo inútil” que alimenta “casta de parásitos” *Con información de Europa Press y AFP Preguntas y respuestas