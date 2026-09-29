Argentina le da ultimátum de dos semanas a Reino Unido para frenar explotación petrolera en las Malvinas

El presidente Javier Milei intimó formalmente al Gobierno del Reino Unido a suspender las actividades de explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas Norte.
Según el anuncio del gobierno argentino, si Londres no paraliza estas operaciones en un plazo de dos semanas, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) e iniciará un arbitraje internacional en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Con esto se busca detener el proyecto petrolero Sea Lion, encabezado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas, cuya fase de extracción está proyectada para comenzar en 2028 en aguas cercanas al archipiélago.
Buenos Aires exigió la parálisis inmediata de estos trabajos y el freno a la concesión de nuevos permisos de explotación en la Plataforma Continental Argentina.