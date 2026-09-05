¡Insólito! Al arquero del Atlético de Cali le cayó el arco encima durante partido en Itagüí: ¿qué le pasó?

Leones, el equipo de Itagüí recibió en el estadio Metropolitano de Ditaires al Atlético FC de Cali, con el cual cayó 0-3, pero el resultado quedó en un segundo plano, pues lo más viral del encuentro se presentó en el minuto 84, cuando al arquero visitante, Juan Pablo Múnera, se le cayó el arco encima.

No es una exageración, cuando el rival se disponía para el cobro del tiro penal a favor de Leones, el arquero alzó sus manos para prepararse y de un momento a otro, el travesaño le cayó encima.

En medio de las risas de los asistentes, el árbitro pidió acomodar el arco y tras corroborar que el arquero del Atlético se encontraba bien continúo con el juego.